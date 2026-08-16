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अमरोहा में मासूम को चारपाई से उठा कर ले गए कुत्ते, नोचकर किया घायल

By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Sun, 16 Aug 2026 10:18 AM (IST)

अमरोहा के पतई खालसा गांव में डेढ़ साल के मासूम गवनीश को चारपाई से उठाकर कुत्तों ने नोचकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पड़ोसी की मदद से बच्चे को बचाया गया और उसे मेरठ के आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. अमरोहा में डेढ़ साल के मासूम को कुत्तों ने नोचा।

  2. चारपाई से उठाकर घर से 100 मीटर दूर ले गए।

  3. पड़ोसी महिला ने शोर मचाकर बच्चे को बचाया।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। डिडौली क्षेत्र के गांव पतई खालसा निवासी भूकन सैनी की बेटी किरन की शादी अमरोहा के कल्याणपुरा निवासी मनोज के साथ हुई है। शुक्रवार शाम किरन दो बेटे गोलू व गवनीश के साथ मायके तीज मनाने आई थी। रात में लगभग 11 बजे किरन घर का बाहरी हिस्से में बने शौचालय गई थी।

गोलू व गवनीश बरामदे में पड़ी किरन की चारपाई पर सो रहे थे। जबकि परिवार के अन्य लोग थोड़े फासले पर सोए हुए थे। भूकन सैनी के घर गेट नहीं लगा है तथा घर का आंगन खुला हुआ है। इसी दौरान कुत्तों का झुंड घर में आ गया तथा चारपाई पर सो रहे डेढ़ साल के गवनीश को उठा कर ले गए।

घर से लगभग 100 मीटर दूर साप्ताहिक बाजार के मैदान में स्थित शिव मंदिर के पास कुत्तों ने उसे नोचना शुरु किया तो रोने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली वृद्ध सोमती देवी जाग गई। उन्होंने घर से बाहर निकल कर नजारा देखा तो शोर मचाया। कुत्ते मासूम को नोच रहे थे। उन्होंने लाठी से कुत्तों को भगाने का प्रयास किया तो वह सोमती देवी पर भी हमलावर हो गए।

उस समय तक किरन व उसके मायके वालों के साथ अन्य ग्रामीण भी आ गए तथा गवनीश को कुत्तों के चंगुल से बचाया। कुत्तों ने उसके दोनों कान, सिर, माथा, नाक व गर्दन के साथ ही दोनों हाथ पर 14 गहरे जख्म बनाए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद स्वजन ने उसे मेरठ के आनंद अस्पताल में भर्ती कराया है।

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