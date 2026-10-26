दिवाली से पहले किसानों के लिए खुशखबरी: अमरोहा में 1 नवंबर से चलेंगी चीनी मिलें, 2.79 करोड़ क्विंटल का लक्ष्य

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। दीपावली से पहले अमरोहा जनपद की तीनों चीनी मिलें दि किसान सहकारी चीनी मिल गजरौला हसनपुर, वेब शुगर मिल मलेशिया मंडी धनौरा, त्रिवेणी शुगर मिल चंदनपुर अपना आगामी पेराई सत्र शुरू करने की तैयारी कर रहीं हैं। चंदनपुर और मलेशिया के पहली नवंबर से चालू होने की संभावना जताई जा रही है।

सभी मिलों में मरम्मत व सफाई के साथ ही क्रय केंद्रों पर कांटे लगाने का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। जनपद में गन्ने का कुल रकबा 70354 बीघा है। जिसमें सबसे अधिक 33 हजार बीघा गन्ने का रकबा वेब शुगर मिल मलेशिया के पास है।

दूसरे नंबर पर त्रिवेणी शुगर मिल चंदनपुर के पास 25175 बीघा तथा सबसे कम दि किसान सहकारी चीनी मिल गजरौला हसनपुर के पास 12179 बीघा रकबा है। आगामी पेराई सत्र के लिए वेब शुगर मिल को एक करोड़ 50 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य मिला है। त्रिवेणी शुगर मिल चंदनपुर को 93 लाख क्विंटल तथा हसनपुर चीनी मिल को 36 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वेब शुगर मिल क्षेत्र में 110 गन्ना क्रय केंद्र हैं। 90 केंद्रों पर कांटे लग चुके हैं। त्रिवेणी शुगर मिल चंदनपुर के क्षेत्र में अब तक 44 कांटे लग चुके हैं। हसनपुर चीनी मिल में गेट के अलावा 16 गन्ना क्रय केंद्र हैं।

तीनों चीनी मिलों में मशीनरी की मरम्मत के साथ ही साफ-सफाई का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। खास बात यह है कि जनपद की तीनों चीनी मिलों ने किसानों का गत पेराई सत्र का संपूर्ण गन्ना भुगतान पेराई सत्र समाप्त करने के तुरंत बाद ही कर दिया था।