गजरौला में स्कूल जा रहे बच्चों पर झपटे 5 कुत्ते; शोर सुनकर दौड़े लोग, टला बड़ा हादसा

संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। हसनपुर और पतेई खालसा के बाद अब गजरौला में भी आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। बुधवार सुबह मुहल्ला चौधरी चरण सिंह नगर में स्कूल जा रहे बच्चों पर पांच कुत्तों के झुंड ने हमला करने का प्रयास किया। बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कुत्तों को दौड़ा दिया।

इसके बाद बच्चों को स्कूल भेजा। घटना के बाद से मुहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने नगर पालिका से आवारा कुत्तों को पकड़वाने की मांग की है। नगर के प्रमुख मार्गों और सड़कों के साथ चौधरी चरण सिंह कालोनी में आवारा कुत्तों का आतंक अधिक है।

यहां बेसहारा पशुओं ने भी डेरा जमा रखा है। सुबह-शाम सड़क पर आवारा कुत्तों और बेसहारा पशुओं की मौजूदगी से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। रात में फैक्ट्रियों से ड्यूटी कर लौटने वाले लोगों के पीछे कुत्ते दौड़ते हैं।

इससे बच्चों के साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। कई अभिभावक अब बच्चों को अकेले स्कूल भेजने के बजाय उनके साथ आने-जाने को मजबूर हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं रास्ते में आवारा कुत्ते हमला न कर दें।

बुधवार सुबह ऐसी ही घटना सामने आ गई। स्कूल जा रहे तीन बच्चों की तरफ पांच कुत्तों का झुंड दौड़ पड़ा। गनीमत रही कि कुत्तों ने बच्चों को काटा नहीं। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर कुत्तों को दौड़ा दिया।

लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों के साथ बेसहारा पशुओं की समस्या भी गंभीर हो गई है। उन्होंने नगर पालिका से अभियान चलाकर कुत्तों और बेसहारा पशुओं को पकड़ने तथा कालोनी में प्रभावी व्यवस्था कराने की मांग की है।