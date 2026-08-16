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अमरोहा में पुरानी रंजिश में वारदात, ग्रामीण की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या

By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Sun, 16 Aug 2026 02:24 PM (IST)

अमरोहा के गजरौला में पुरानी रंजिश के चलते संजय कुमार की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। यह विवाद 2025 में बेटी के घर से जाने को लेकर शुरू हुआ था; पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. अमरोहा में पुरानी रंजिश के चलते ग्रामीण संजय कुमार की हत्या।

  2. बेटी के घर से जाने के विवाद में शुरू हुई थी दुश्मनी।

  3. पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव पखरौला हाशमपुर निवासी संजय कुमार की पुत्री 2025 में गांव के ही जब्बार अली के बेटे मुख्तार अली के साथ घर से चली गई थी। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया था। परंतु युवती ने स्वयं घर से जाने का बयान दिया था। जिस पर पुलिस ने एफआर लगाते हुए केस बंद कर दिया था।

उस घटना के बाद से ही दोनों परिवार में रंजिश चल रही है। शनिवार दोपहर लगभग तीन बजे संजय कुमार और उसकी पत्नी सुमन अपने घर के सामने बैठे थे। आरोप है कि इसी दौरान मुख्तार का जीजा इमरान निवासी गांव फरखना थाना खुर्जा (बुलंदशहर) उधर से गुजर रहा था।

दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई तो इमरान जान से मारने की धमकी देकर चला गया था। शाम को लगभग चार बजे संजय व उसकी पत्नी भतीजे सुनील कुमार के साथ शिकायत करने जब्बार के घर पहुंचे तो वहां विवाद बढ़ गया। आरोप है कि वहां मुखतार अली, उसका भाई जुल्फिकार, इस्तेकार, पिता जब्बार अली व जीजा इमरान ने लाठियों से तीनों पर हमला कर दिया।

संजय को लाठी से बेरहमी से पीट कर घायल कर दिया। स्वजन ने निजी चिकित्सक से उपचार कराया तथा संजय को घर ले आए। पुलिस को सूचना नहीं दी थी। परंतु रविवार तड़के लगभग चार बजे संजय की मौत हो गई। एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि इस मामले में मुखतार, जुल्फिकार, इस्तेकार, जब्बार अली व इमरान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।