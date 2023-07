Amroha News Update अब गेज 200.90 पर पहुँच गया है। मसलन 15 सेमी की गिरावट हुई है और और बिजनौर बैराज से 90 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बाढ़ खंड विभाग के अवर अभियंता अनवर अली ने बताया कि पहाड़ों पर बरसात थोड़ी कम हुई है। जिसकी वजह से तिगरी में गंगा का जलस्तर भी कम हुआ है।

Amroha News : घटने लगा गंगा का जलस्तर, छोड़ा जाने वाला पानी भी घटा

