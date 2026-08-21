'मुझे बिहारी कहकर चिढ़ाता था, इसलिए मार डाला', अमरोहा में गाली-गलौज से परेशान युवक ने की दोस्त की हत्या

जागरण संवाददाता, अमरोहा। नौगावां सादात के गांव नाजरपुर कलां में ग्राम प्रधान राकेश कुमार की पशुशाला में काम करने वाले छजलैट के प्रदीप कुमार की हत्या उसके साथ काम करने वाले बिहार निवासी नौकर नितीश ने की थी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर घटना का राजफाश करते हुए आरोपित को आलाकत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान उसने हत्या करने के पीछे चौंकाने वाला कारण बताया है।

नितीश ने बताया कि प्रदीप उसे न सिर्फ गाली-गलौज करता था बल्कि बिहारी कह कर चिढ़ता था। अब साहब बिहारी भी इंसान ही होते हैं, इसलिए गुस्से में आकर मार डाला। बताया कि बाद में पेट्रोल डालकर शव को जलाने का प्रयास भी किया था।

गांव नाजरपुर के ग्राम प्रधान राकेश कुमार गांव के ही वेदपाल सिंह के साथ साझेदारी में पशुपालन करते हैं। दूध की सप्लाई डेयरियों पर की जाती है। मुरादाबाद के छजलैट क्षेत्र के गांव हाफिजपुर निवासी 35 वर्षीय प्रदीप पांच साल से पशुशाला में नौकरी करता था।

उसके साथ बिहार के जिला सीतामढी के थाना बतना क्षेत्र के गांव हरियापुर निवासी नितीश भी दो साल से काम कर रहा था। 17 अगस्त को प्रदीप की बहन अमन देवी और उसकी छोटी बहन उससे मिलने आई थीं। दोनों दोपहर में घर लौट गईं थीं।

इसके बाद 18 अगस्त की सुबह वेदपाल सिंह जब डेयरी पहुंचे तो प्रदीप उन्हें वहां नहीं मिला। उसका मोबाइल और कपड़े भी गायब थे। उन्होंने तुरंत प्रदीप की बहन को फोन किया, लेकिन उसने भी उसके बारे में जानकारी होने से इन्कार कर दिया।

बुधवार को भी प्रदीप का कुछ पता नहीं चलने पर शाम में ग्राम प्रधान राकेश और वेदपाल ने थाने पहुंचकर पुलिस को उसके लापता होने की सूचना दी थी। इसके करीब दो घंटे बाद दोनों ने पुलिस को फोन कर भूसे की कोठरी में प्रदीप का शव पड़े होने की जानकारी दी।

एसपी-एएसपी ने फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया था। कोई क्लू न मिलने पर गुरुवार सुबह पुलिस ने शक के आधार पर नितीश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने प्रदीप की हत्या करना स्वीकार कर लिया।

उसने बताया कि प्रदीप उसके साथ गाली-गलौज करता था तथा बिहारी-बिहारी कह कर चिढ़ाता था। कई बार मना किया, लेकिन वह नहीं मानता था। बताया कि 17 अगस्त की रात को 10 बजे प्रदीप ने शराब पी थी। मैंने भी भांग का नशा किया था।

बताया कि शराब पीकर प्रदीप सो गया था कि उसने भूसा एकत्र करने वाले नुकीले फावड़े से उसके सिर व गर्दन पर कई वार किए थे। मौत होने के बाद भूसे की कोठरी में खींच कर ले गया तथा पेट्रोल डाल कर शव को जलाने का प्रयास किया था। परंतु पेट्रोल कम था, जिससे उसके कपड़े ही जले थे।

उसके बाद काली पन्नी से शव को ढक कर छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर आलाकत्ल बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। देर शाम तिगरी घाट पर मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है। प्रदीप की हत्या उसके साथ काम करने वाले नौकर नितीश ने की थी। घटना का राजफाश करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त फावड़ा भी बरामद कर लिया है। -लखन सिंह यादव, एसपी। पूछने पर बोला था...मेरे पेट में है प्रदीप 18 अगस्त की सुबह राकेश कुमार के साझीदार वेदपाल जब पशुशाला पहुंचे थे तो उन्हें प्रदीप नहीं मिला था। उन्होंने नितीश से पूछा कि प्रदीप कहां है। जिस पर उसने झुंझला कर कहा था कि मेरे पेट में है। उस समय वेदपाल सारे मामले को समझ नहीं सके थे तथा दोबारा उससे नहीं पूछा था। इतना ही नहीं 18 अगस्त की रात को भी नितीश ने जाकर शव को देखा था तथा फिर से भूसा उसके उपर डाला था। प्रदीप की चप्पल पहने घूम रहा था आरोपित प्रदीप की हत्या करने के बाद नितीश ने उसकी ही चप्पल पहन ली थी। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो उस समय भी वह प्रदीप की चप्पल पहने हुए था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि हत्या करने के बाद ही उसने प्रदीप के चप्पल पहने थे। साथ ही उसका मोबाइल भी फ्लाइट मोड पर कर दिया था। ताकि नंबर न लग सके।