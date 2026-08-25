प्राइवेट फोटो दिखाकर रचाया निकाह, तीसरे ही दिन पति ने फोन पर दिया तीन तलाक; जानें क्या है वजह
अमरोहा में एक युवक ने निकाह के सिर्फ तीन दिन बाद ही अपनी पत्नी को फोन पर तीन तलाक दे दिया। प्रेमिका ने शादी से मुकरने पर दुष्कर्म के आरोप की धमकी दी थ ...और पढ़ें
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अमरोहा का मामला, शादी से मुकरने पर प्रेमिका ने साक्ष्य दिखाते हुए दी थी जेल भिजवाने की धमकी
जागरण संवाददाता, अमरोहा। दो साल तक इश्क चला... प्रेमी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। युवती ने निजी पल कैमरे में कैद कर लिए, ताकि प्रेमी धोखा दे तो सबक सिखाया जा सके। हुआ भी ऐसा ही। प्रेमी शादी से मुकरा तो उसे दुष्कर्म के मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी। नतीजतन 19 अगस्त को पंचायत के बाद दोनों का निकाह हो गया।
इधर, प्रेमी से पति बने युवक को पत्नी के दो अन्य युवकों से बात करने का साक्ष्य मिल गए। निकाह के तीसरे दिन ही उसने पत्नी को मायके भेज दिया और फोन कर ‘तीन तलाक’ दे दिया। चौंकाने वाले इस मामले को लेकर दोनों पक्ष में पंचायतों का दौर चल रहा है। किसी भी पक्ष ने पुलिस को सूचना नहीं दी है।
नगर के एक मुहल्ला निवासी कारोबारी के बेटे का प्रेम प्रसंग दो साल से पड़ोसी मुहल्ले की युवती से था। युवक ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बना लिए। युवती को लगा कि प्रेमी धोखा देगा तो उसने दोनों के अंतरंग पलों को मोबाइल फोन में कैद कर लिया।
उधर, एक महीना पहले युवती के स्वजन ने बेटी का रिश्ता दूसरे स्थान पर तय करने की बात शुरू की तो उसने प्रेमी पर शादी करने का दबाव बनाया। जिस पर प्रेमी मुकर गया। प्रेमिका ने धमकी दे डाली कि यदि उसने शादी नहीं की तो वह दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करा देगी।
साक्ष्य भी दिखाए। यह सुनकर युवक ने स्वजन को अपनी प्रेम कहानी और बाद के सारे हालात बता दिए। राज खुलने पर दोनों पक्षों के बीच करीब 15 दिन तक पंचायतों का दौर चलता रहा। आखिरकार, 19 अगस्त को युवक और युवती का निकाह करा दिया गया।
निकाह के बाद दोनों परिवारों ने राहत की सांस ली। हैरत की बात यह रहि कि इश्क व ब्लैकमेलिंग के रास्ते निकाह तक पहुंची प्रेम कहानी में निकाह के दूसरे दिन ही नया मोड़ आ गया।
20 अगस्त को प्रेमी से पति बने युवक के हाथ पत्नी के मोबाइल फोन से दो अन्य युवकों से संबंध के साक्ष्य मिल गए। 21 अगस्त को वह चुपचाप पत्नी को मायके छोड़ आया तथा 22 अगस्त को फोन कर तीन तलाक देकर रिश्ता तोड़ लिया। अपने और पत्नी के स्वजन को साक्ष्य भी दे दिए।
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