    CM डैशबोर्ड रैंकिंग में ये जिला 58 से सीधे 31 पर पहुंचा, मगर 3 विभागों की वजह से हुआ बड़ा नुकसान

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:51 PM (IST)

    अमरोहा जनपद ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड कार्यक्रमों में 31वीं रैंक हासिल की है, जबकि राजस्व और विकास विभाग ने क्रमशः 22वीं और 57वीं रैंक प्राप्त की है। तीन विभागों के प्रदर्शन में सुधार न होने के कारण जिले की रैंक प्रभावित हुई है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा: मुख्यमंत्री डैशबोर्ड कार्यक्रमों में अबकी बार जनपद ने प्रदेश में 31 वीं रैंक हासिल की है। इसमें राजस्व विभाग ने 22 और विकास ने 57 वीं रैंक प्राप्त की है। तीन विभागों ने अपनी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं किया है। पहले भी उनकी सी श्रेणी थी और अबकी बार भी सी श्रेणी बनी हुई है। जिसकी वजह से जिले की रैंक प्रभावित हुई है। संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने कार्रवाई की बात कही है।

    प्रदेश सरकार सीएम डैशबोर्ड में शामिल प्रत्येक बिंदु की प्रत्येक माह समीक्षा करती है और उसके बाद जनपदों की रैंक जारी करती है। उसने सितंबर माह की रैंकिंग जारी की है। जिसमें जिले की रैंक में कुछ सुधार हुआ है। गत अगस्त माह में आल ओवर जनपद की रैंक 58 थी लेकिन, सितंबर माह में उसमें सुधार आया और 31 वीं रैंक हासिल की।

    इसी तरह अगस्त माह में राजस्व संबंधित मामलों में जिले की 52 वीं रैंक थी लेकिन, सितंबर माह में 22 पर पहुंच गई। अगस्त के महीने में विकास विभाग की 61 वीं रैंक थी परन्तु सितंबर में थोड़ा सुधार कर वह 57 पर पहुंच गई है। जिला उद्योग केंद्र, आबकारी विभाग, स्टांप एवं पंजीकरण की अगस्त महीने में भी सी श्रेणी थी और सितंबर में भी यही बनी हुई है।

    इससे साफ है कि तीनों विभागों के जरिए श्रेणी को सुधारने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। डीएम निधि गुप्ता ने बताया कि लापरवाह विभागों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।