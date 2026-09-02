अमरोहा में पुलिस चौकी के पास हिस्ट्रीशीटर अफ्फान कुरैशी की गोली मारकर हत्या, मची सनसनी

जागरण संवाददाता, अमरोहा। नगर के मुहल्ला कसाईखाना निवासी हिस्ट्रीशीटर अफ्फान कुरैशी की मंगलवार लगभग 12 बजे पुलिस चौकी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे दो महीना पहले हुई कहासुनी को कारण बताया जा रहा है।

मंगलवार रात अफ्फान अपने दोस्त शाहबाज के साथ जट बाजार चौकी के पास खड़ा था। आरोप है कि उसी समय तीन युवकों ने अफ्फान के सिर से तमंचा सटा कर गोली मार दी। पुलिस चौकी के पास हुई घटना से हड़कंप मच गया।