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अमरोहा में पुलिस चौकी के पास हिस्ट्रीशीटर अफ्फान कुरैशी की गोली मारकर हत्या, मची सनसनी

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Wed, 02 Sep 2026 09:54 AM (IST)

अमरोहा के मुहल्ला कसाईखाना निवासी हिस्ट्रीशीटर अफ्फान कुरैशी की मंगलवार को पुलिस चौकी के पास गोली मारकर हत्या कर दी ...और पढ़ें

अफ्फान का फाइल फोटो। जागरण

अफ्फान का फाइल फोटो। जागरण

HighLights

  1. अमरोहा में हिस्ट्रीशीटर अफ्फान कुरैशी की गोली मारकर हत्या।

  2. पुलिस चौकी के पास हुई वारदात, इलाके में हड़कंप मच गया।

  3. दो महीने पुरानी कहासुनी को हत्या का मुख्य कारण बताया गया।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। नगर के मुहल्ला कसाईखाना निवासी हिस्ट्रीशीटर अफ्फान कुरैशी की मंगलवार लगभग 12 बजे  पुलिस चौकी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे दो महीना पहले हुई कहासुनी को कारण बताया जा रहा है।

मंगलवार रात अफ्फान अपने दोस्त शाहबाज के साथ जट बाजार चौकी के पास खड़ा था। आरोप है कि उसी समय तीन युवकों ने अफ्फान के सिर से तमंचा सटा कर गोली मार दी।  पुलिस चौकी के पास हुई घटना से हड़कंप मच गया।

एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि इस मामले में शानदार, शन्नू व शहजाद निवासी मुहल्ला शिवद्वारा के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपितों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

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