गांव चौहड़पुर माफी निवासी सुमित ने बुधवार की शाम गजरौला थाने जाकर खुद की गर्दन पर सर्जिकल ब्लेड से कई वार कर खुद को लहूलुहान कर लिया था। उसे गंभीर हालत में मेरठ के न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां उसका भाई विनीत भी काम करता है। कुछ दिन पहले तक घायल सुमित भी इसी हॉस्पिटल में बतौर वार्डब्वाय कार्यरत था।

Amroha : तीन घंटे तक थाने में नहीं हुई सुनवाई तो काट ली गर्दन; घायल ने अस्पताल में सुनाई आपबीती

अमरोहा : थाने में सर्जिकल ब्लेड से खुद की गर्दन पर वार करने वाले युवक ने इस घटना के पीछे का कारण साफ कर दिया है। उसने बताया कि उसे कुछ युवक पीटना चाहते थे। इसकी शिकायत लेकर थाने गया। तीन घंटे तक थाने में रहा मगर, सुनवाई नहीं हुई। इसलिए अपनी गर्दन पर वार किए। गांव चौहड़पुर माफी निवासी सुमित ने बुधवार की शाम गजरौला थाने जाकर खुद की गर्दन पर सर्जिकल ब्लेड से कई वार कर खुद को लहूलुहान कर लिया था। उसे गंभीर हालत में मेरठ के न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां उसका भाई विनीत भी काम करता है। कुछ दिन पहले तक घायल सुमित भी इसी हॉस्पिटल में बतौर वार्डब्वाय कार्यरत था। सुमित के भाई शीशपाल ने बताया कि सुमित का ऑपरेशन हो गया है। अस्पताल में होश आने पर उसने बताया कि उसे कुछ युवक पीटना चाहते हैं। वह इसी मामले में शिकायत करने थाने गया था। वहां वह तीन घंटे तक रहा मगर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने सर्जिकल ब्लेड से अपने आपको लहूलुहान कर लिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण सिंह ने बताया कि थाने में उसने कोई शिकायत नहीं की। प्रकरण की जांच की जा रही है। घायल युवक की फेसबुक आइडी भी खंगाली जा रही है।

