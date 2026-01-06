अमरोहा में हाईवे किनारे गेस्ट हाउस में एसडीएम और सीओ ने एक साथ मारा छापा, पकड़े गए लड़के और लड़कियां; मची खलबली
अमरोहा के गजरौला में हाईवे किनारे स्थित जीएस गेस्ट हाउस पर एसडीएम और सीओ ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान दो जोड़े पकड़े गए, जिनसे पूछताछ के बाद बालिग ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, गजरौला। हाईवे किनारे संचालित एक गेस्ट हाउस पर पुलिस और प्रशासन ने छापेमारी की। इस दौरान दो जोड़े पकड़े गए, जिन्हें थाने भेजकर उनसे पूछताछ की गई। उनके स्वजनों से भी बातचीत की गई, हालांकि उनके बालिग होने के कारण उन्हें घर भेज दिया गया।
भानपुर रेलवे क्रॉसिंग से पहले हाईवे किनारे जीएस गेस्ट हाउस स्थित है। मंगलवार को एसडीएम विभा श्रीवास्तव व सीओ अंजली कटारिया ने यहां पर छापेमारी की। यहां पर दो जोड़े पकड़े गए, जिन्हें पुलिस ने थाने ले जाकर पूछताछ की और बालिग होने के कारण घर भेज दिया।
बता दें, शहर में कई स्थानों पर गेस्ट हाउस और ओयो होटल खुले हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वहां पर अवैध रूप से जोड़ो को रोका जाता है। एसडीएम विभा श्रीवास्तव ने बताया है कि इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी, इसीलिए गेस्ट हाउस पर सील लगा दी है। आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सिपाही पर अभद्रता का आरोप
नौगावां सादात: दुकानदार ने सिपाही पर अभद्रता का आरोप लगाया है। गांव बीलनी में दीप कुमार का मिष्ठान भंडार है। आरोप है कि थाने में तैनात सिपाही कुलदीप कुमार सोमवार शाम दुकान पर दही लेने गया था। पैसों को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। सिपाही वहां धमकी देकर थाने लौट आया। बाद में दीप कुमार स्वजन के साथ थाने पहुंचे तथा सिपाही के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
