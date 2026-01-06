संवाद सूत्र, गजरौला। हाईवे किनारे संचालित एक गेस्ट हाउस पर पुलिस और प्रशासन ने छापेमारी की। इस दौरान दो जोड़े पकड़े गए, जिन्हें थाने भेजकर उनसे पूछताछ की गई। उनके स्वजनों से भी बातचीत की गई, हालांकि उनके बालिग होने के कारण उन्हें घर भेज दिया गया।

भानपुर रेलवे क्रॉसिंग से पहले हाईवे किनारे जीएस गेस्ट हाउस स्थित है। मंगलवार को एसडीएम विभा श्रीवास्तव व सीओ अंजली कटारिया ने यहां पर छापेमारी की। यहां पर दो जोड़े पकड़े गए, जिन्हें पुलिस ने थाने ले जाकर पूछताछ की और बालिग होने के कारण घर भेज दिया।

बता दें, शहर में कई स्थानों पर गेस्ट हाउस और ओयो होटल खुले हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वहां पर अवैध रूप से जोड़ो को रोका जाता है। एसडीएम विभा श्रीवास्तव ने बताया है कि इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी, इसीलिए गेस्ट हाउस पर सील लगा दी है। आगे की कार्रवाई की जाएगी।