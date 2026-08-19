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अमरोहा में सनसनी: प्रधान की पशुशाला में सड़ी-गली हालत में मिला नौकर का शव, 17 अगस्त से था लापता

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Wed, 19 Aug 2026 08:47 PM (IST)

अमरोहा में ग्राम प्रधान की पशुशाला में 17 अगस्त से लापता नौकर प्रदीप कुमार का सड़ा-गला शव मिला है। स्वजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

मृतक प्रदीप का फाइल फोटो

मृतक प्रदीप का फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, अमरोहा। गांव नाजरपुर कलां के ग्राम प्रधान राकेश कुमार की पशुशाला में बनी भूसे की कोठरी में वहां काम करने वाले छजलैट के नौकर प्रदीप कुमार का शव सड़ी गली हालत में मिला है। वह 17 अगस्त की रात से लापता था। ग्राम प्रधान व उनके साझीदार ने ही पुलिस को पहले लापता होने तथा थोड़ी देर बाद शव मिलने की सूचना दी।

स्वजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। चार लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरु कर दी है।

नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव नाजरपुर के ग्राम प्रधान राकेश कुमार गांव के ही वेदपाल सिंह के साझे में पशु पालन करते हैं। जहां से पशुओं का दूध डेयरी पर बेचा जाता है। पांच साल से उनकी पशुशाला में मुरादाबाद के छजलैट के गांव हाफिजपुर निवासी 35 वर्षीय प्रदीप नौकरी करता था। वह पशुओं की देखभाल करने का काम करता था।

प्रदीप की बहन अमन देवी की ससुराल भी गांव नाजरपुर में ही है। 17 अगस्त अमन देवी व उसकी छोटी बहन प्रदीप से मिलने आई थीं। दोपहर बाद दोनों बहने घर लौट गई। उसी रात लगभग 9:30 बजे डेयरी के दो कर्मी पशुशाला पहुंचे था तथा प्रदीप से दूध लेकर चले गए थे।प्रतिदिन की तरह प्रदीप ने भीतर से मुख्य गेट की कुंडी लगा ली थी तथा डेयरी कर्मियों ने बाहर से कुंडी लगा दी थी।

18 अगस्त की सुबह को वेदपाल सिंह डेयरी पर पहुंचे तो वहां प्रदीप नहीं मिला। उसका मोबाइल व कपड़े वहीं थे। लिहाजा उन्होंने पशुशाला का काम निपटा कर प्रदीप की बहन को काल कर साथ ले जाने के बारे में पूछा। परंतु उन्होंने मना कर दिया। 19 अगस्त बुधवार की सुबह को भी प्रदीप का कोई पता नहीं चला था।

लिहाजा शाम को राकेश प्रधान व वेदपाल ने थाने जाकर पुलिस को प्रदीप के लापता होने की सूचना दी थी। उसके लगभग दो घंटा बाद ही उन्होंने काल कर पुलिस को भूसे की कोठरी में उसका शव पड़ा होने की जानकारी दी। एसपी लखन सिंह यादव, एएसपी अखिलेश भदौरिया, सीओ अवधभान भदौरिया भी घटना स्थल पर पहुंचे तथा जानकारी ली।

फोरेंसिक टीम व डाग स्क्वाय़ड ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। भूसे की कोठरी में प्रदीप के शव पर काली पन्नी पड़ी थी तथा शव सड़ चुका था। जिससे उसके शरीर पर चोटों के निशान की पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया है। एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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