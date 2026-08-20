गंगा स्नान कर लौट रहे थे मेरठ के 3 दोस्त, रास्ते में बाढ़ का पानी बना काल; एक की दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा): ब्रजघाट से गंगा स्नान कर बाइक से घर लौट रहे मेरठ निवासी एक युवक की लठीरा गांव के पास बाढ़ और बारिश के गहरे पानी में डूबने से दुखद मौत हो गई। हादसे के दौरान उसके दो दोस्तों ने किसी तरह अपनी जान बचाई।

मेरठ के कंकरखेड़ा निवासी 40 वर्षीय गिरीश कुमार थापा पेशे से डिलीवरी ब्वाय थे। गुरुवार को वे अपने साथी सन्नी और अजय के साथ बाइक से ब्रजघाट गंगा स्नान करने आए थे। लौटते समय तीनों लठीरा गांव के रास्ते मेरठ जा रहे थे। रास्ते में भारी बारिश और बाढ़ का पानी भरा हुआ था।

पानी की गहराई का अंदाजा न होने के कारण तीनों बाइक समेत आगे बढ़ गए। अचानक जलभराव अधिक होने से बाइक पानी में डूबने लगी और तीनों उसमें फंस गए। अजय और सन्नी ने हिम्मत दिखाकर किसी तरह तैरकर बाहर छलांग लगा दी, लेकिन गिरीश गहरे पानी के तेज बहाव में फंस गए और बाहर नहीं निकल सके।