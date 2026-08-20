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गंगा स्नान कर लौट रहे थे मेरठ के 3 दोस्त, रास्ते में बाढ़ का पानी बना काल; एक की दर्दनाक मौत

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Thu, 20 Aug 2026 05:54 PM (IST)

मेरठ के तीन दोस्त गंगा स्नान के बाद बाइक से लौटते समय अमरोहा के लठीरा गांव के पास बाढ़ के पानी में फंस गए। इस हादसे में डिलीवरी ब्वॉय गिरीश कुमार थापा की डूबने से मौत हो गई, जबकि उनके दो दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आए।

प्रतीकात्मक इमेज

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HighLights

  1. डिलीवरी ब्वाय का काम करते थे गिरीश कुमार

संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा): ब्रजघाट से गंगा स्नान कर बाइक से घर लौट रहे मेरठ निवासी एक युवक की लठीरा गांव के पास बाढ़ और बारिश के गहरे पानी में डूबने से दुखद मौत हो गई। हादसे के दौरान उसके दो दोस्तों ने किसी तरह अपनी जान बचाई।

मेरठ के कंकरखेड़ा निवासी 40 वर्षीय गिरीश कुमार थापा पेशे से डिलीवरी ब्वाय थे। गुरुवार को वे अपने साथी सन्नी और अजय के साथ बाइक से ब्रजघाट गंगा स्नान करने आए थे। लौटते समय तीनों लठीरा गांव के रास्ते मेरठ जा रहे थे। रास्ते में भारी बारिश और बाढ़ का पानी भरा हुआ था।

पानी की गहराई का अंदाजा न होने के कारण तीनों बाइक समेत आगे बढ़ गए। अचानक जलभराव अधिक होने से बाइक पानी में डूबने लगी और तीनों उसमें फंस गए। अजय और सन्नी ने हिम्मत दिखाकर किसी तरह तैरकर बाहर छलांग लगा दी, लेकिन गिरीश गहरे पानी के तेज बहाव में फंस गए और बाहर नहीं निकल सके।

साथियों के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत और तलाश के बाद ग्रामीणों ने गिरीश को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

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