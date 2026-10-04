अमरोहा में औद्योगिक ग्रीन गलियारा के लिए ली गई किसानों की जमीन, लोगों ने भूमि अधिग्रहण का किया विरोध

संवाद सूत्र, हसनपुर। रालोद नेता मुजाहिद चौधरी एडवोकेट के नेतृत्व में हाकमपुर के किसानों ने तहसील समाधान दिवस में पहुंचकर यूपीडा/यूपीसीडा द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का विरोध दर्ज कराया। किसानों ने एसडीएम हिमांशु उपाध्याय को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

तीन दिन पूर्व हाकमपुर के किसान गजरौला में सांसद कंवर सिंह तंवर से भी मुलाकात कर रोष व्यक्त करते हुए अपने गांवों को अधिग्रहण से मुक्त कराने की मांग कर चुके हैं। किसानों ने अपने हितों व भूमि के संरक्षण हेतु भूमि के बदले चार गुना मुआवजा के स्थान पर चार गुना भूमि दिलाए जाने एवं किसानों को उनकी भूमि का वर्तमान बाज़ार भाव की दर से मुआवजा दिलाने की मांग की।