घर के बाहर खेलते समय 3 साल की मासूम गायब, 50 CCTV और नाले खंगालने के बाद भी नहीं मिला सुराग; संदिग्ध महिला पर शक

संवाद सूत्र, डिडौली (अमरोहा)। क्षेत्र के ढकिया चमन गांव में मोहम्मद रजा की तीन साल की बेटी अमायरा घर के बाहर से खेलते समय रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। दो दिन सघन तलाशी अभियान चलाने के बाद भी मासूम का कोई सुराग नहीं मिल सका है।पुलिस स्वजन व ग्रामीणों संग हरेक संभावित स्थान पर तलाश कर चुकी है।

50 से अधिक सीसीटीवी की फुटेज देखने के बाद भी हाथ खाली हैं। कोई रंजिश व न ही किसी से विवाद, ऐसे में मासूम के लापता होने को लेकर हर कोई परेशान है। गांव में भिक्षावृत्ति के लिए आने वाली एक संदिग्ध महिला की तलाश में एसओजी भी जुटी है। कुछ संदिग्ध को लेकर पूछताछ भी की जा रही है। वहीं बेटी के लापता होने से स्वजन भी बदहवास हैं।

गांव में मोहम्मद रजा का परिवार रहता है। परिवार में पत्नी शबनूर, सात साल का बेटा अकरम, पांच साल का बेटा अरहम व तीन साल की बेटी अमायरा हैं। मोहम्मद रजा केरल में सैलून चलाता है। सोमवार सुबह लगभग नौ बजे मोहम्मद रजा की मां फात्मा पौत्री अमायरा को लेकर अपने घर से लगभग दो सौ मीटर दूर स्थित अपने देवर आरिफ के घर गई थी।

वहां फात्मा तो घर में चली गई, लेकिन अमायरा आरिफ के तीन साल के पौत्र अजमल व दो साल के पौत्र अजवद के साथ खेलने घर से बाहर निकल गई थी। पंद्रह मिनट बाद दोनों बच्चे घर लौटे तो फात्मा ने अमायरा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वह अपने घर चली गई है। फात्मा अपने घर वापस लौटी तथा अमायरा की मां शबनूर से पूछा तो उसने भी बेटी के घर लौटने से इन्कार कर दिया।

पहले गांव में तलाश किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। शाम के समय पुलिस को सूचना दी गई। एएसपी अखलेश भदौरिया व डिडौली पुलिस गांव पहुंचे तथा जानकारी की। हालांकि पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका है।

मंगलवार को सीओ डा. प्रदीप कुमार, प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बालियान व एसओजी टीम भी गांव पहुंची तथा बच्ची को तलाश करना शुरु कर दिया। बंद घरों में तलाशी ली गई तथा जंगल में भी खोजबीन की गई। अनहोनी की आशंका के बीच गांव के नालों में भी बच्ची को तलाश किया गया है। जिस स्थान से बच्ची लापता हुई है वहां आसपास चार सीसीटीवी लगे हैं, परंतु वह बंद मिले हैं। इसके साथ ही पुलिस ने दिल्ली-लखनऊ हाईवे किनारे स्थित इस गांव के आसपास लगे 50 से अधिक सीसीटीवी की फुटेज देखी हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी है।