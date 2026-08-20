कागजों में बह रही ढक्का नहर! 21 मकान जमींदोज हुए तो खुला 40 km लंबी 'गायब' नहर का राज

जागरण संवाददाता, अमरोहा। जनपद की नदियों के बाद नहर भी धरातल से लापता हैं। उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है लेकिन, कागजों में नाम लगातार जिंदा है। ऐसी ही नहर है ढक्का नहर। जिसका वजूद पूरी तरह समाप्त है। लोगों ने अतिक्रमण कर उसका नामोनिशान मिटा दिया है। हसनपुर तहसील के ढक्का गांव में 21 मकान ध्वस्त होने के बाद अचानक यह नजर चर्चा में आई है।

इस घटना के बाद अधिकारी उसका नक्शा व अभिलेख खंगालने की कार्रवाई में जुट गए हैं। बाढ़ खंड कार्यालय मुरादाबाद में उसको तलाशा जा रहा है। लेखपालों से भी अधिकारी संपर्क कर जानकारी जुटा रहे हैं। हैरानी की बात ये है कि अधिकारी अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि उसका उद्गम कहां से हुआ है।

पखवाड़ा पहले हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव ढक्का में प्रशासन द्वारा 21 मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। उस समय बताया गया था कि मकान ढक्का नहर की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए हैं। यह जमीन ग्राम समाज की है। किसी की निजी नहीं है। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई से ढक्का नहर का मामला उजागर हो गया।

इसके बाद से अन्य लोगों में भी खलबली मची हुई है। ढक्का नहर बिजनौर जनपद से निकलना बताया जा रहा है। गजरौला, हसनपुर व गंगेश्वरी ब्लाक क्षेत्र के गांवों से निकलते हुए बदायूं तक नहर का निकलना माना जा रहा है। ताज्जुब की बात ये है कि इस नहर का अस्तित्व खत्म है।