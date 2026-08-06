अमरोहा में बारिश के दौरान गिरा निर्माणाधीन मकान का लिंटर, मां-बेटे समेत 3 की मौत; 6 घायल

जागरण संवाददाता, अमरोहा। भारी बारिश के दौरान गांव ताजपुर डूंगर में निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरने से एक ही परिवार के नौ लोग मलवे के नीचे दब गए। लोगों ने जेसीबी मशीन की मदद से मलवा हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाल कर हसनपुर अस्पताल भेजा। जहां चिकित्सक ने 30 वर्षीय मीनू, उसके दो वर्ष के मासूम बेटे जसप्रीत एवं मीनू की 65 वर्षीय नानी सुमरती को मृत घोषित कर दिया है।

जबकि अन्य घायलों को अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएम डा. नितिन गौड़ व एसपी लखन सिंह यादव ने भी घटनास्थल का दौरा कर जानकारी ली। हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव ताजपुर डूंगर निवासी किसान मुरारी सिंह गांव के नजदीक अपने खेत में मकान का निर्माण करा रहे हैं। गुरुवार को मकान का लिंटर डाला जा रहा था।

लिंटर की खुशी में गृहस्वामी के रहरा थाना क्षेत्र के गांव बुरावली निवासी ससुर केशवराम, सास सुमरती देवी, सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव तरारा निवासी दामाद शिवकुमार व विवाहित बेटी मीनू अपने चार वर्षीय बेटे नवीन और दो वर्षीय बेटे जसप्रीत के साथ आई हुई थी।

मुरारी सिंह का बेटा प्रशांत, भतीजा शिवम तथा परिवार का ही रवि कुमार भी वहीं मौजूद थे।दोपहर तक लिंटर डाले जाने के दौरान बारिश तेज हो गई। जिससे कार्य बीच में रोककर परिवार के लोग उसी लिंटर के नीचे बैठकर खाना खाने लगे।

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दोपहर बाद करीब तीन बजे तेज बारिश में लिंटर गिर गया। जिसमें सभी नौ लोग मलबे में दब गए। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी और चीत्कार मच गया। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय और तहसीलदार लकी सिंह पुलिस के साथ बुलडोजर लेकर तत्काल मौके पर पहुंचे तथा बचाव कार्य शुरू कराया।

जब तक सभी लोगों को बाहर निकाला जाता, उस समय तक सुमरती, मीनू व जसप्रीत की मौत हो चुकी थी। जबकि केशव राम, प्रशांत, शिवम, शिवकुमार, नवीन तथा रवि कुमार घायल थे। सभी को बाहर निकाल कर हसनपुर के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया है।