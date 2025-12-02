अमरोहा में बिजनौर रोड से हटवाया गया अतिक्रमण, ट्रैफिक पुलिस और पालिका टीम ने की संयुक्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, अमरोहा। मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस व नगर पालिका की टीम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। टीएसआई अनुज मलिक के नेतृत्व में टीपीनगर चौराहा से शुरु हुआ अभियान बटवाल, नल चौराहा, अतरासी चौराहा, नत्थे खां, हाशमी कालेत तिराहा से होता हुआ शाहविलायत गेट, लकड़ा चौराहा से चूना भट्टी तक चलाया गया।

इस दौरान टीम ने सड़क के दोनों तरफ पसरे अतिक्रमण को हटवाया। उसके बाद लकड़ा चौराहा से धनौरा रोड पर भी अभियान चला कर सड़क पर कब्जा जमाए दुकानदारों, अवैध ठेलों, दुकान के आगे बढ़ाए गए शेड/प्लेटफार्म को हटवाया गया। साथ ही वाहनों के चालान भी किए गए।





बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था परखी



अमरोहा: मंगलवार को पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जिलेभर में बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। मंगलवार को पुलिस टीमों ने बैकों में जाकर वहां सायरन, सीसीटीवी, अग्निशमन यंत्र, गार्ड समेत तमाम सुरक्षा के उपकरण देखे। बैंकों के बाहर खड़े संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की। सुरक्षा कर्मियों को दिशा-निर्देश दिए गए।