'जान से मारकर जहन्नुम भेज दिया जाएगा', अमरोहा में हलाला के विरोध पर मुस्लिम वकील को अलकायदा के नाम से धमकी

जागरण संवाददाता, अमरोहा। फेसबुक पर हलाला को गलत बताते हुए बदलाव व पीड़ित महिलाओं की हिमायत करने पर अधिवक्ता आलम मलिक को जान से मारने की धमकी मिली है। ‘मुजाहिदीन 847’ के नाम से बनी आईडी से आई मेल में धमकाने वाले ने खुद को अलकायदा का सदस्य बताया है। पुलिस ने अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि गूगल इंडिया को मेल भेजकर जिस आईडी से धमकी मिली है, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अधिवक्ता ने 15 अगस्त को फेसबुक पर तीन तलाक के बाद हलाला को गलत बताते हुए उसमें बदलाव व सख्त कार्रवाई का मुद्दा उठाया था।

इसके साथ ही पाकिस्तान के मौलानाओं द्वारा हलाला को लेकर दिए गए बयानों का विरोध किया था। इसके बाद 16 अगस्त को जब उन्होंने अपनी मेल आईडी खोली तो उन्हें ‘मुजाहिदीन847’ नाम की जीमेल आईडी से धमकी भरा मेल मिला।

मेल भेजने वाले ने खुद को अलकायदा का सदस्य बताते हुए लिखा है कि वह पाकिस्तान व वहां के मौलानाओं के बारे में फेसबुक पर काफी पोस्ट कर रहे हैं। हलाला धार्मिक कार्य और अल्लाह का हुक्म है। मेल में पाकिस्तान के बारे में गलत पोस्ट करने और अलकायदा के निशाने पर होने की बात है।