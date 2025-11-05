अमरोहा में कैंटर ने कुचलकर मासूम की मौत, माता-पिता के साथ लौट रहा था घर

जागरण संवाददाता, अमरोहा। माता-पिता के साथ शादी समारोह से लौट रहा मासूम टैंकर की टक्कर से सड़क पर गिर गया। कैंटर उसे कुचलता हुआ आगे निकल गया। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। पिता भी मामूली घायल हुए हैं। इस मामले में अज्ञात कैंटर चालक पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक को सुपुर्दे खाक कर दिया है।





यह हादसा मंगलवार रात नौगावां सादात थाना क्षेत्र में अमरोहा रोड पर गांव पीलाकुंड में हुआ। नौगावां सादात के मुहल्ला बुध बाजार निवासी मोहम्मद इमरान बंगलुरु में सैलून में काम करते हैं। उनके परिवार में पत्नी फौजिया व दो बेटे अहसान व नोमान हैं। हाल ही में इमरान की बहन की शादी है तो वह घर पर ही आए हुए हैं। उनके दोनों बेटे मुहल्ले में ही स्थित प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं।