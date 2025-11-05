Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमरोहा में कैंटर ने कुचलकर मासूम की मौत, माता-पिता के साथ लौट रहा था घर

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:11 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक कैंटर ने एक बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। बच्चा अपने माता-पिता के साथ घर लौट रहा था तभी यह दुखद घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कैंटर को जब्त कर लिया है और ड्राइवर की खोज जारी है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। माता-पिता के साथ शादी समारोह से लौट रहा मासूम टैंकर की टक्कर से सड़क पर गिर गया। कैंटर उसे कुचलता हुआ आगे निकल गया। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। पिता भी मामूली घायल हुए हैं। इस मामले में अज्ञात कैंटर चालक पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक को सुपुर्दे खाक कर दिया है।


    यह हादसा मंगलवार रात नौगावां सादात थाना क्षेत्र में अमरोहा रोड पर गांव पीलाकुंड में हुआ। नौगावां सादात के मुहल्ला बुध बाजार निवासी मोहम्मद इमरान बंगलुरु में सैलून में काम करते हैं। उनके परिवार में पत्नी फौजिया व दो बेटे अहसान व नोमान हैं। हाल ही में इमरान की बहन की शादी है तो वह घर पर ही आए हुए हैं। उनके दोनों बेटे मुहल्ले में ही स्थित प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार दोपहर इमरान स्वजन के साथ गांव पीलाकुंड स्थित बैंक्वट हाल में रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में आए थे। रात को लगभग नौ बजे वह घर लौट रहे थे। बाइक पर छोटा बेटा नोमान भी था। सड़क पर पहुंचे तो कैंटर ने बाइक को साइड मार दी, जिससे इमरान सड़़क के कच्ची तरफ गिर गए तथा नोमान (6) सड़क जा गिरा।

    कैंटर उसे कुचलता हुआ आगे निकल गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि इमरान मामूली रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद चालक मौके पर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कैंटर कब्जे में ले लिया था। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जल्दी ही चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।