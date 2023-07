Bull Attack in amroha बता दें क‍ि सांड के हमले में मरने वालों की संख्‍या में लगातार बढ़ोत्‍तरी हो रही है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं अब सांड बच्‍चों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में अब ग्रामीणों के बीच दहशत हो गई है क‍ि सांड कब किस पर हमला बोलकर जान ले ले।

Amroha : 14 साल के बच्‍चे की सांड ने ले ली जान; ग्रामीण बोले- हमें आवारा पशुओं से बचाओ

अमरोहा, जागरण ऑनलाइन टीम : ढवारसी थानाक्षेत्र में सांड ने हमला कर कक्षा छह के छात्र को मौत के घाट उतार दिया। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने आवारा पशुओं को पकड़कर गोशाला भिजवाने की मांग की है। गांव नगला खादर में सोमवार शाम क़रीब चार बजे राजाराम का 14 वर्षीय पुत्र लोकेश अपने खेत से घर लौट रहा था। गांव के नजदीक एक सांड ने उस पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन उसे लेकर हसनपुर स्थित अस्पताल पहुंचे। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

