अमरोहा में खेत में जा रहे बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला, चेहरे पर आए 10 टांके

जागरण संवाददाता, अमरोहा। पिता के पीछे पीछे खेत पर जाने के लिए निकले आठ साल के शिवा को कुत्तों ने घेर कर हमला कर घायल कर दिया। डिडौली क्षेत्र के गांव कटाई निवासी नरेंद्र सिंह रविवार सुबह खेत पर जाने के लिए घर से निकले थे। वह बाइक से खेत पर जा रहे थे तो उनका 8 साल का बेटा शिवा भी साथ जाने की जिद करने लगा।

नरेंद्र उसे घर ही छोड़ कर खेत पर चले गए। पिता के जाने के बाद शिवा अकेले ही खेतों पर जाने के लिए घर से निकल गया। लगभग 9 बजे गांव से बाहर निकलते ही शिवा को कुत्तों ने हमला कर घायल कर दिया।