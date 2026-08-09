अमरोहा में खेत में जा रहे बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला, चेहरे पर आए 10 टांके
अमरोहा के डिडौली क्षेत्र में खेत जा रहे आठ साल के शिवा पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। ग्रामीणों ने बच्चे को बचाया और ...और पढ़ें
HighLights
आठ साल के शिवा पर कुत्तों ने हमला कर घायल किया।
हमले में बच्चे के चेहरे पर 10 टांके लगे।
ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। पिता के पीछे पीछे खेत पर जाने के लिए निकले आठ साल के शिवा को कुत्तों ने घेर कर हमला कर घायल कर दिया। डिडौली क्षेत्र के गांव कटाई निवासी नरेंद्र सिंह रविवार सुबह खेत पर जाने के लिए घर से निकले थे। वह बाइक से खेत पर जा रहे थे तो उनका 8 साल का बेटा शिवा भी साथ जाने की जिद करने लगा।
नरेंद्र उसे घर ही छोड़ कर खेत पर चले गए। पिता के जाने के बाद शिवा अकेले ही खेतों पर जाने के लिए घर से निकल गया। लगभग 9 बजे गांव से बाहर निकलते ही शिवा को कुत्तों ने हमला कर घायल कर दिया।
खेतों से वापस लौटते ग्रामीणों ने शिवा को बचाया। घायल बच्चे को स्वजन कस्बे के निजी अस्पताल में लेकर आए जहां चिकित्सक ने उपचार कर चेहरे में 10 टांके लगाए हैं। एंटी रेबीज भी लगवाया है। ग्रामीणों ने जिला प्रसाशन से कुत्तों को पकड़वाने की मांग की है।