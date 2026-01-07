यूपी में शर्मनाक घटना: घर के बाहर खेल रही साढ़े 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, बच्ची की हालत नाजुक
अमरोहा के सैदनगली थाना क्षेत्र में एक साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी जब एक अज्ञात व्यक्ति उ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा। घर के बाहर खेल रही साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अज्ञात आरोपित द्वारा नहर के पास ले जाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना सैदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव की है।
जहां एक विवाहिता अपने पिता के घर अपनी बच्ची के साथ रह रही है। स्वजन के मुताबिक मंगलवार को शाम के समय पीड़िता घर के बाहर खेल रही थी, इस दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर गांव के बाहर नहर के पास ले गया तथा दुष्कर्म करके पीड़िता को गंभीर हालत में वहीं छोड़कर फरार हो गया।
देर रात तक बच्ची के घर नहीं पहुंचने पर परिवार के लोग इधर-उधर उसकी तलाश कर रहे थे। नहर किनारे बच्ची के गंभीर हालत में पड़ी मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना देने के बाद स्वजन उसे अस्पताल ले गए जहां उसका इलाज चल रहा है।
उधर सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विकास सहरावत पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने देर रात घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने आरोपित का पता लगाकर गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की हैं।
पुलिस गांव में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई है। जांच के लिए टीमें गठित की गई है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
