अमरोहा में निर्माणाधीन शौचालय के टैंक में गिरकर दो साल की बच्ची की मौत, पांच दिन में दूसरा हादसा

जागरण संवाददाता, अमरोहा। घर के आंगन में शौचालय के निर्माणाधीन टैंक में डूबकर दो साल की पीहू उर्फ गुड़िया की मौत हो गई। तलाशी के दौरान उसका शव पानी में उतराता मिला। स्वजन इकलौती बेटी को लेकर चिकित्सक के पास भी पहुंचे, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया।

क्षेत्र के गांव सुल्तानठेर निवासी संजीव कुमार के परिवार में पत्नी गुड्डी के अलावा दो साल की इकलौती बेटी पीहू उर्फ गुड़िया हैं। संजीव के घर के पास ही उनके चाचा गंगाशरण का मकान बन रहा है। जिसके आंगन में शौचालय का टैंक भी बनाया जा रहा है। दो दिन से उस टैंक के गड्ढों में पानी भरा हुआ था।

गुरुवार शाम लगभग सात बजे पीहू उर्फ गुड़िया खेलते हुए घर से बाहर निकल गई तथा निर्माणाधीन मकान में चली गई। जहां टैंक में डूब गई। काफी देर तक जब वह नजर नहीं आई तो स्वजन ने तलाश शुरू कर दी। लगभग साढ़े आठ बजे उसका शव पानी में उतराता मिला।