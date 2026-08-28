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अमरोहा में निर्माणाधीन शौचालय के टैंक में गिरकर दो साल की बच्ची की मौत, पांच दिन में दूसरा हादसा

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 28 Aug 2026 08:09 AM (IST)

अमरोहा के सुल्तानठेर गांव में दो साल की पीहू उर्फ गुड़िया की निर्माणाधीन शौचालय के टैंक में डूबने से मौत ...और पढ़ें

निर्माणाधीन शौचालय के टैंक में गिरकर दो साल की बच्ची की मौत।

निर्माणाधीन शौचालय के टैंक में गिरकर दो साल की बच्ची की मौत।

HighLights

  1. अमरोहा में दो साल की पीहू की टैंक में डूबकर मौत।

  2. निर्माणाधीन शौचालय के पानी भरे टैंक में हुआ हादसा।

  3. पांच दिन में अमरोहा में बच्चों के डूबने का दूसरा मामला।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। घर के आंगन में शौचालय के निर्माणाधीन टैंक में डूबकर दो साल की पीहू उर्फ गुड़िया की मौत हो गई। तलाशी के दौरान उसका शव पानी में उतराता मिला। स्वजन इकलौती बेटी को लेकर चिकित्सक के पास भी पहुंचे, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया।

क्षेत्र के गांव सुल्तानठेर निवासी संजीव कुमार के परिवार में पत्नी गुड्डी के अलावा दो साल की इकलौती बेटी पीहू उर्फ गुड़िया हैं। संजीव के घर के पास ही उनके चाचा गंगाशरण का मकान बन रहा है। जिसके आंगन में शौचालय का टैंक भी बनाया जा रहा है। दो दिन से उस टैंक के गड्ढों में पानी भरा हुआ था।

गुरुवार शाम लगभग सात बजे पीहू उर्फ गुड़िया खेलते हुए घर से बाहर निकल गई तथा निर्माणाधीन मकान में चली गई। जहां टैंक में डूब गई। काफी देर तक जब वह नजर नहीं आई तो स्वजन ने तलाश शुरू कर दी। लगभग साढ़े आठ बजे उसका शव पानी में उतराता मिला।

हालांकि आनन-फानन में उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने भी मृत घोषित कर दिया। इकलौती बेटी की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया।

बता दें कि पांच दिन के भीतर टैंक में डूबकर बच्चों की मौत का यह दूसरा मामला है। रविवार शाम को मुहल्ला सुल्तान नगर में शाहरुख खान के दो साल के बेटे शहजान की भी निर्माणाधीन टैंक के पानी में डूबकर मौत हो गई थी।

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