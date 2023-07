मामला देहात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले किसान की 15 वर्षीय बेटी के मोबाइल पर सालभर पहले एक अंजान नंबर से कॉल आई थी। यह कॉल रजबपुर थाना क्षेत्र गांव लंबिया निवासी युवक अमन की थी। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई और प्रेम-प्रसंग चलने लगा। दोनों ने शादी करने की ठान ली।

अमरोहा, जागरण संवाददाता। मोबाइल पर शुरू हुई प्रेम कहानी ने किशोरी को घर की दहलीज लांघने को मजबूर कर दिया। प्रेमी के बुलावे पर वह घर से 90 हजार रुपये व सोना चांदी के जेवरात भी ले गई। मामले में प्रेमी समेत तीन युवकों के खि‍लाफ र‍िपोर्ट दर्ज की गई है। एक साल से चल रहा है प्रेम प्रसंग मामला देहात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले किसान की 15 वर्षीय बेटी के मोबाइल पर सालभर पहले एक अंजान नंबर से कॉल आई थी। यह कॉल रजबपुर थाना क्षेत्र गांव लंबिया निवासी युवक अमन की थी। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई और प्रेम-प्रसंग चलने लगा। दोनों ने शादी करने की ठान ली। प्रेमी संग फरार हुई क‍िशोरी आरोप है कि 29 जून की दोपहर अमन ने प्रेमिका को कॉल कर घर से बुला लिया। खुद गांव के ही अपने साथी लवकुश व मौसेरे भाई नितिन के साथ बाइक लेकर गांव के बाहर खड़ा हो गया। घर से किशोरी 90 हजार रुपये व जेवरात लेकर प्रेमी व उसके दोस्तों के साथ चली गई। शाम तक बेटी वापस नहीं आई तो स्वजन ने तलाश शुरू कर दी। बाद में उन्हें घटना की जानकारी हुई। प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र पुंडीर ने बताया कि किशोरी के पिता की तहरीर पर तीनों युवकों के खि‍लाफ एफआइआर दर्ज कर ली है। उन्हें तलाश किया जा रहा है।

