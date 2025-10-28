

जागरण संवाददाता, अमरोहा। तिगरी मेला ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले चार दारोगा समेत 12 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। सोमवार रात निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक को यह पुलिस कर्मी ड्यूटी से नदारद मिले थे। इस कार्रवाई महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।





तिगरी मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारी गंभीर है। चार हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी को तैनाती भी दे दी गई है। ऐसे में कई पुलिस कर्मी ड्यूटी को लेकर गंभीर नहीं थे। जिसकी जानकारी मिलने पर सोमवार रात एसपी अमित कुमार आनंद ने तिगरी मेले में ड्यूटी प्वाइंट का निरीक्षण किया।