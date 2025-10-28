Language
    अमरोहा में तिगरी मेला ड्यूटी से गैरहाजिर चार दारोगा समेत 12 पुलिसकर्मी सस्‍पेंड, SP की कार्रवाई से महकमे में हड़कंप

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:59 PM (IST)

    अमरोहा में तिगरी मेला ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर एसपी ने चार दारोगा सहित 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। शिकायत मिलने पर जांच की गई, जिसमें पुलिसकर्मी बिना सूचना के गायब पाए गए। एसपी ने ड्यूटी में लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सभी को तत्काल निलंबित कर दिया, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।

    तिगरी मेले में घाट पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते एसपी अमित कुमार आनंद। सौ. से पुलिस


    जागरण संवाददाता, अमरोहा। तिगरी मेला ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले चार दारोगा समेत 12 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। सोमवार रात निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक को यह पुलिस कर्मी ड्यूटी से नदारद मिले थे। इस कार्रवाई महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।


    तिगरी मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारी गंभीर है। चार हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी को तैनाती भी दे दी गई है। ऐसे में कई पुलिस कर्मी ड्यूटी को लेकर गंभीर नहीं थे। जिसकी जानकारी मिलने पर सोमवार रात एसपी अमित कुमार आनंद ने तिगरी मेले में ड्यूटी प्वाइंट का निरीक्षण किया।

    जिसमें उन्हें दारोगा रामनिवास सिंह, दारोगा हरवीर सिंह, दारोगा रामनिवास, दारोगा मोहम्मद असलम के साथ ही हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार, सिपाही अवधेश कुमार, विपिन कुमार, निखिल कुमार, शैलेंद्र कुमार, राजन, कपिल देव और हमसफर अली गैरहाजिर मिले।

    एसपी ने तत्काल सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश भी दिया है। एसपी ने स्पष्ट कहा है कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।