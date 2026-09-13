अमरोहा के हसनपुर में बुखार का कहर: ITI छात्रा की मौत, परिवार में शोक की लहर

संवाद सूत्र, हसनपुर (अमरोहा)। बारिश रुकते ही हसनपुर के खादर क्षेत्र में बुखार ने पैर पसार लिए हैं। कई दिन से बुखार से परेशान आइटीआइ की छात्रा सरोज की शनिवार रात मेरठ ले जाते हुए मौत हो गई।

तहसील क्षेत्र के गांव मरौरा में ग्राम प्रशासक चरन सिंह की इकलौती 18 वर्षीय बेटी को पिछले चार दिन से बुखार आ रहा था। स्वजन क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। शनिवार को उसकी हालत बिगड़ गई। हसनपुर से मेरठ को ले जाते हुए छात्रा की मौत हो गई। जवान बेटी की मौत से परिवार में चीत्कार मचा है।

गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रक में घुसी कार, चालक गंभीर रूप से घायल लखनऊ से कार में सवार होकर मेरठ जा रहे युवक की कार गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई। जिसमें कार सवार रवि कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है।