Amroha Crime : दुष्कर्म पीड़ित छात्रा को आरोपी की धमकी; बोला चेहरा बिगाड़ दूंगा

संस, हसनपुर : घर में घुसकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में जेल से छूटकर आए आरोपित ने मुकदमा वापस लेने को दबाव बनाया है। आरोप है कि मुकदमा वापस न लेने पर चेहरा बिगाड़ने व जान से मारने की धमकी दी है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कस्बा निवासी एक छात्रा राजकीय कन्या इंटर कालेज में पढ़ती है। करीब साल भर पहले घर में घुसकर दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपित जेल गया था। इसमें जमानत होने पर वह जेल से बाहर आ गया है। आरोप है कि सात जुलाई को उक्त छात्रा कालेज से घर लौट रही थी। रास्ते में आरोपित ने छात्रा को रोककर कहा कि मुकदमा वापस ले लो नहीं तो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ कर जान से मार देंगे। पीड़ित छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि छात्रा को धमकी देने का मामला संज्ञान में आने पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस ने तीन बदमाश कराए गैंगस्टर में निरुद्ध कोतवाली पुलिस ने तीन बदमाशों को जिलाधिकारी से अनुमति के बाद गैंगस्टर की कार्रवाई कराई। कोतवाली क्षेत्र के गांव बावनखेड़ी निवासी आमिर, सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव गलसुआ निवासी रियाजुल तथा ग्राम भटपुरा थाना एचैड़ा कंबोह जिला संभल निवासी रिजवान के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि आमिर गैंग लीडर है।

