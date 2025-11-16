अमरोहा में विधवा महिला से दुष्कर्म, 6 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज
अमरोहा के एक गांव की रहने वाली पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति की मौत के बाद उसका तहेरा देवर राधे शादी का लालच देकर लगातार उसका शोषण करता रहा। विरोध करने पर वह बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देता व मारपीट करता था।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। थाना क्षेत्र की एक विधवा महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके तहेरा देवर समेत छह लोगों के खिलाफ दुष्कर्म, लूट व मारपीट करने के आरोपों के बीच रिपोर्ट दर्ज रिपोर्ट दर्ज की है। इसके बाद मामले में जांच तेज कर दी गई है।
थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति की मौत के बाद उसका तहेरा देवर राधे शादी का लालच देकर लगातार उसका शोषण करता रहा। विरोध करने पर वह बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देता व मारपीट करता था।
आरोप है कि कुछ दिन पहले देवर ने उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया व सोने के कुंडल छीनकर भाग गया। बाद में वह उसके फ़ोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने लगा।
साथ ही आरोपित के साथी रमेश, प्रमोद, महीपाल, रामकिशोर व करेशना अक्सर उसके घर पहुंचकर दबाव बनाते व मारपीट का प्रयास करते थे। लगातार हो रहे उत्पीड़न से परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस की मदद ली।
पुलिस ने इस मामले में सभी छह आरोपितों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है। प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र को मैने बताया कि पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धारा में रिपोर्ट दर्ज की है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।
