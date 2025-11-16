अमरोहा में विधवा महिला से दुष्कर्म, 6 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, अमरोहा। थाना क्षेत्र की एक विधवा महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके तहेरा देवर समेत छह लोगों के खिलाफ दुष्कर्म, लूट व मारपीट करने के आरोपों के बीच रिपोर्ट दर्ज रिपोर्ट दर्ज की है। इसके बाद मामले में जांच तेज कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति की मौत के बाद उसका तहेरा देवर राधे शादी का लालच देकर लगातार उसका शोषण करता रहा। विरोध करने पर वह बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देता व मारपीट करता था।

आरोप है कि कुछ दिन पहले देवर ने उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया व सोने के कुंडल छीनकर भाग गया। बाद में वह उसके फ़ोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने लगा।