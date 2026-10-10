उत्तर प्रदेश में अनुदान पर किसानों को मिलेगा कृषि यंत्र, लाभ पाने के लिए करें आवेदन

जागरण संवाददाता, अमेठी। कृषि विभाग द्वारा संचालित नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन तथा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट आफ काप रेज्ड्यूि के तहत कृषि यंत्रों की बुकिंग प्रारंभ हो गई है।

फसल अवशेष प्रबंधन के अवशेष कृषि यंत्रो, कृषि रक्षा उपकरण पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना में 2166 अवशेष कृषि यंत्र तथा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ काप रेज्ड्यूि के तहत 1755 अवशेष कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान के लिए आवेदन के लिए बुकिंग शुरू हो गई है।