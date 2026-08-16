यूपी कांग्रेस में बदल जाएंगे अधिकांश जिलाध्यक्ष, संगठन सृजन अभियान पूरा होते ही सितंबर में होगी नामों की घोषणा

दिलीप सिंह, अमेठी। विधान सभा चुनाव 2027 में नए जोश के साथ कांग्रेस मैदान में उतरने के लिए अभी से ही अपनी तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान 25 अगस्त तक चलेगा।

इस बीच पार्टी के कोआडिनेटर व प्रेक्षक जिलों में रहकर संगठन की जमीनी स्थिति के साथ ही जिले के माहौल की जानकारी हासिल कर केंद्रीय नेतृत्व को देंगे। इसी के आधार पर सितंबर के प्रथम सप्ताह में प्रदेश के सभी जिलों में नए अध्यक्ष के नामों की घोषणा के साथ ही मिशन 2027 का आगाज भी कर देगी।

आम चुनाव 2024 में मिली सफलता को आधार बनाकर पार्टी प्रदेश में खोई हुई अपनी ताकत को हासिल करने की रणनीति के साथ बदलाव व नए कलेवर के साथ मैदान में होगी। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान पार्टी को बूथ, मंडल, वार्ड और जिला स्तर पर नए सिरे से मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाया जाने वाला एक व्यापक संगठनात्मक पुनर्गठन कार्यक्रम है। जो प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 25 अगस्त तक चलाया जाएगा। विधान सभा चुनाव 2027 के पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बूथ और ग्राम स्तर तक कमेटियों का गठन व पुनर्गठन किया जाएगा। अभियान के तहत कांग्रेस संगठन से जुड़े फैसले और नेतृत्व चयन का अधिकार ऊपर से तय करने के बजाय स्थानीय और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर तय कर कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास वापस लाने का प्रयास कर रहा है।

संगठन में अब ऐसे समर्पित और जमीनी नेताओं को आगे लाकर पार्टी जनता के बीच यह संदेश देना चाहती है कि अब कांग्रेस में उसे ही आगे मौका मिलेगा, जो जनता के बीच रहकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करता है।