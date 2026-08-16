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यूपी कांग्रेस में बदल जाएंगे अधिकांश जिलाध्यक्ष, संगठन सृजन अभियान पूरा होते ही सितंबर में होगी नामों की घोषणा

By Devendra Pratap Singh Edited By: Shivam Yadav
Updated: Sun, 16 Aug 2026 04:16 PM (IST)

कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए संगठन सृजन अभियान चला रही है, जो 25 अगस्त को पूरा होगा। सितंबर के पहले सप्ताह तक नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करेगी।

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HighLights

  1. संगठन सृजन अभियान 25 अगस्त को होगा पूरा।

  2. सितंबर के पहले सप्ताह में घोषित होंगे नए जिलाध्यक्ष।

  3. कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत होगी।

दिलीप सिंह, अमेठी। विधान सभा चुनाव 2027 में नए जोश के साथ कांग्रेस मैदान में उतरने के लिए अभी से ही अपनी तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान 25 अगस्त तक चलेगा।

इस बीच पार्टी के कोआडिनेटर व प्रेक्षक जिलों में रहकर संगठन की जमीनी स्थिति के साथ ही जिले के माहौल की जानकारी हासिल कर केंद्रीय नेतृत्व को देंगे। इसी के आधार पर सितंबर के प्रथम सप्ताह में प्रदेश के सभी जिलों में नए अध्यक्ष के नामों की घोषणा के साथ ही मिशन 2027 का आगाज भी कर देगी।

आम चुनाव 2024 में मिली सफलता को आधार बनाकर पार्टी प्रदेश में खोई हुई अपनी ताकत को हासिल करने की रणनीति के साथ बदलाव व नए कलेवर के साथ मैदान में होगी।

कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान पार्टी को बूथ, मंडल, वार्ड और जिला स्तर पर नए सिरे से मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाया जाने वाला एक व्यापक संगठनात्मक पुनर्गठन कार्यक्रम है।

जो प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 25 अगस्त तक चलाया जाएगा। विधान सभा चुनाव 2027 के पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बूथ और ग्राम स्तर तक कमेटियों का गठन व पुनर्गठन किया जाएगा।

अभियान के तहत कांग्रेस संगठन से जुड़े फैसले और नेतृत्व चयन का अधिकार ऊपर से तय करने के बजाय स्थानीय और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर तय कर कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास वापस लाने का प्रयास कर रहा है।

संगठन में अब ऐसे समर्पित और जमीनी नेताओं को आगे लाकर पार्टी जनता के बीच यह संदेश देना चाहती है कि अब कांग्रेस में उसे ही आगे मौका मिलेगा, जो जनता के बीच रहकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करता है।

नए संगठन में युवाओं, महिलाओं, और समाज के हर वर्ग व जाति के लोगों को जोड़कर पार्टी का दायरा गांव-गांव बढ़ाकर कांग्रेस के लिए मजबूत जमीन तैयार की जाएगी।

कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य संगठन को धरातल और अधिक सशक्त बनाना है। प्रदेश में 2027 का चुनाव कांग्रेस पूरी ताकत और नए कलेवर के साथ लड़ेगी। अब संगठन में उन चेहरों को मौका मिलेगा, जो जमीन पर लगातार पसीना बहा रहे हैं। जिले में नए संगठन के गठन के लिए योग्य और जमीनी कार्यकर्ताओं के नाम शीर्ष नेतृत्व को भेजे जाएंगे। संगठन को केवल जिला स्तर तक सीमित न रखकर ब्लाक, मंडल और बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। संगठन सृजन अभियान 25 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा और सितंबर के प्रथम सप्ताह में जिलों को नए जिलाध्यक्ष मिल जाएंगे।

-मनोज यादव, राष्ट्रीय सचिव व कोऑर्डिनेटर कांग्रेस संगठन सृजन अभियान