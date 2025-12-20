Language
    यूपी बोर्ड परीक्षा में आधार कार्ड का सत्यापन होने के बाद लिंक होंगे प्रवेश पत्र, फर्जी परीक्षार्थियों पर शिकंजा

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:02 PM (IST)

    यूपी बोर्ड परीक्षा में अब आधार कार्ड का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद प्रवेश पत्र लिंक होंगे। इस नई प्रक्रिया का उद्देश्य फर्जी परीक्षार्थियों पर रोक ...और पढ़ें

    आधार कार्ड का सत्यापन होने के बाद लिंक होंगे प्रवेश पत्र।

    संवाद सूत्र, अमेठी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को पूरी तरह नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शासन की ओर से इस वर्ष एक नई और महत्वपूर्ण पहल की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह व्यवस्था परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

    विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत पहले छात्रों के आधार कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। आधार कार्ड का सत्यापन पूर्ण होने के बाद ही प्रवेश पत्र को उससे लिंक किया जाएगा।

    इससे फर्जी परीक्षार्थियों, डुप्लीकेट प्रवेश पत्र और पहचान से जुड़ी गड़बड़ियों पर प्रभावी रोक लग सकेगी। विभाग का मानना है कि आधार से जुड़ी यह व्यवस्था परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ अनुशासन को भी मजबूत करेगी।

    इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्रों पर भी आधार कार्ड के डिजिटल सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय परीक्षार्थियों की पहचान आधार के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी, जिससे किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा देने की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों को आवश्यक तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाने की तैयारी की जा रही है।

    माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों और छात्रों से अपील की है कि वे समय रहते अपने आधार कार्ड से संबंधित विवरण सही करा लें और सत्यापन प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित विद्यालय या विभागीय कार्यालय से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।

    विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शासन परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है। आधार से प्रवेश पत्र लिंक करने और अनिवार्य सत्यापन की व्यवस्था से न केवल नकल पर लगाम लगेगी, बल्कि योग्य और वास्तविक छात्रों को ही परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। यह पहल भविष्य में परीक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।