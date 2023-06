लखनऊ-वाराणसी रेल खंड के अमेठी रेलवे स्टेशन के पूर्वी आउटर पर मंगलवार दोपहर दो सगी बहनों की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों युवतियों की पहचान संग्रामपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी राजाराम कोरी की पुत्री जया और प्रिया के रूप में हुई। शव की पहचान के बाद पुलिस ने परिवारीजनों को फोन कर मौके पर बुलाया।

आरपीएफ प्रभारी चंद्र शेखर मिश्र ने कहा मामले की जांच की जा रही है।

अमेठी, संवाद सूत्र। अमेठी रेलवे स्टेशन के पूर्वी आउटर पर मालगाड़ी की चपेट में आने से संग्रामपुर के रामगढ़ गांव की रहने वाली दो सगी बहनों की मौत हो गई। आरपीएफ ने शव को ट्रैक से हटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये आत्महत्या है या फिर हादसा पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पिता ने किसी बात को लेकर दोनों को डांटा था, जिसके बाद दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। दो सगी बहनों की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत लखनऊ-वाराणसी रेल खंड के अमेठी रेलवे स्टेशन के पूर्वी आउटर पर मंगलवार दोपहर दो सगी बहनों की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। काफी प्रयास के बाद दोनों युवतियों की पहचान संग्रामपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी राजाराम कोरी की पुत्री जया कोरी और प्रिया कोरी के रूप में हुई। शव की पहचान के बाद पुलिस ने परिवारीजनों को फोन कर मौके पर बुलाया। रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ प्रभारी चंद्र शेखर मिश्र ने कहा मामले की जांच की जा रही है। मालगाड़ी निकलने पर उन्हें रन ओवर की सूचना मिली थी। परिवार की तरफ से भी कोई असंतोषजनक बात सामने नहीं आई है। जहां पर घटना हुई है वहां पर एक पतला आने-जाने का रास्ता भी है। दोनों करती थी पढ़ाई जया अमेठी स्थित एक डिग्री कालेज में बीए की छात्रा थी तो वहीं प्रिया ककवा स्थित इंटर कालेज में इंटर की छात्रा थी।

