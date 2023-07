Amethi News अमेठी के कमरौली में शन‍िवार देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्‍कर मार दी। टक्‍कर लगते ही बाइक पर बैठा एक युवक ट्रक में फस गया। टक्‍कर के बाद बाइक और ट्रक में आग लग गई। ज‍िसमें दोनो वाहन जलकर खाक हो गए। ट्रक चालक दो किलो मीटर तक ट्रक मोटरसाइकिल व चालक को घसीटता रहा।

Amethi News: देर रात अमेठी में हुआ भीषण हादसा, सुबह मौके पर मौजूद पुल‍िस

कमरौली (अमेठी), संवादसूत्र। जगदीशपुर ईदगाह के पास शनिवार रात करीब पौने बारह बजे एक ट्रक ने दो बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटर साइकिल चला रहा व्यक्ति ट्रक में फस गया और पीछे बैठा एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक में फंसी बाइक व चालक करीब दो किलोमीटर घसीटता हुआ जाफर गंज कस्बे की पुलिया तक ले आया। ट्रक में फसे वाहन से निकल रही चिंगारी की वजह से मोटरसाइकिल और ट्रक में आग लग गई। जिससे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। दोनों वाहन पुराने हाइवे जाफरगंज में धू धू कर जल गए। दमकल ने जैसे-तैसे आग पर काबू पाया। करीब एक घंटे तक यातायात भी प्रभावित रहा। घायल को जगदीशपुर सीएचसी भेजा गया। जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। मृतक व घायल की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल दोनों ट्रक चालकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ट्रक के चालक अजय कुमार निवासी पकरी भीटी थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती अपने सहयोगी चालक कृष्णचद्र निवासी रुधौली थाना दुधारा संतकबीर नगर के साथ महोबा गिट्टी लाने जा रहा था। तभी जगदीशपुर ईदगाह के पास उसकी गाड़ी ने दो बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। एक बाइक सवार वहीं गिर कर घायल हो गया। बाइक चला रहा व्यक्ति ट्रक में नीचे फंस गया। ट्रक चालक उसे घसीटते हुए करीब दो किलोमीटर तक ले गया । जाफर गंज नाले के पास दोनों वाहनों से निकली चिंगारी से आग लग गई। दोनों वाहन जलने लगे।पुलिस ने जगदीशपुर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पायाऔर उसके बाद ट्रक में नीचे फंसे बाइक सवार के शव बाहर निकाला। शव आधे से अधिक जल गया है। जिसकी वजह से पहचान नहीं हो पाई है। इस दौरान करीब एक घंटे जाफरगंज से जगदीशपुर जाने वाला पुराना हाइवे मार्ग पर यातायात बंद रहा। एसओ अभिनेष कुमार ने बताया आग पर काबू पाने के बाद बाइक सवार युवक के शव को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। उसकी पहचान कराई जा रही है । आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

