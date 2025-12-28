Language
    अमेठी में रिटायर्ड लेखपाल के घर में चोरी, 10 लाख के आभूषण और नकदी लेकर हुए फरार

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:03 PM (IST)

    अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के महसो गांव में एक सेवानिवृत्त लेखपाल के घर में बड़ी चोरी हुई। चोर छत के रास्ते घर में घुसे और लगभग दस लाख रुपये के ...और पढ़ें

    लेखपाल के घर में चोरी।

    संवाद सूत्र, अमेठी। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंती का पुरवा महसो गांव में बीती रात चोरों ने एक सेवानिवृत्त लेखपाल के घर को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और सभी कमरों के ताले तोड़कर करीब दस लाख रुपये के आभूषण व लगभग 30 हजार रुपये नगद चोरी कर ले गए।

    महसो गांव निवासी शंभूनाथ शुक्ला लेखपाल पद से एक वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं। परिवारीजनों के अनुसार रात में घर के सभी लोग एक कमरे में सो रहे थे।

    चोरों ने उसी कमरे को बाहर से बंद कर दिया, जिससे परिवार को चोरी की भनक तक नहीं लगी। सुबह जब घर के लोग जागे और दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो गेट नहीं खुला। इसके बाद पड़ोसी को बुलाकर किसी तरह दरवाजा खुलवाया गया।

    घर के अंदर जाने पर सभी कमरों के ताले टूटे मिले। अलमारी और बक्शों को खंगाला गया था, जिसमें रखे जेवरात और नगदी गायब थे। घर से कुछ दूरी पर स्थित बाग में भी टूटे हुए बक्शे मिले, जिनमें कपड़े बिखरे पड़े थे। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरों ने इत्मीनान से चोरी को अंजाम दिया और सामान छांटने के बाद फरार हो गए।

    घटना की सूचना मिलते ही 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। पुलिस ने घटना की जानकारी कोतवाली प्रभारी अखिलेश सिंह को दी। इसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने का कार्य शुरू किया।

    कोतवाल अखिलेश सिंह ने बताया कि चोरी की सूचना मिली है, मामले की जांच की जा रही है। अभी पीड़ित परिवार की ओर से लिखित तहरीर नहीं मिली है।

    तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है।