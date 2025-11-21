अमेठी में किश्तों के भुगतान के बाद भी 141 ने नहीं बनवाया आवास, शुरू हुई रिकवरी

जागरण संवाददाता, अमेठी। जिले में बड़ी संख्या में पात्रों को आवास योजना का लाभ दिया गया है, जिसमें अधिकांश ने आवास बनवा लिया। लेकिन, 141 ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्हें पहली व दूसरी किश्त मिलने के बाद भी आवास नहीं बनवाया है। ऐसे लोगों पर विभाग की ओर से नोटिस भेजकर रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत पात्रों को आवास का लाभ दिया जाता है। लेकिन, जिले में ऐसे लोग भी हैं जो आवास योजना के तहत प्रथम व द्वितीय किश्त पाने के बाद भी आवास नहीं बनवाए हैं। ऐसे लोगों पर अब रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2016-17 से 2024-25 तक 82,326 आवास दिए गए। जिनमें 82,013 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2019-20- 2024-25 तक 9498 आवास पात्रों को दिए गए।

जिनमें 9,357 का निर्माण हो चुका है। कुल मिलाकर 141 लोगों ने आवास नहीं बनवाया है। ऐसे में इन पर नोटिस भेजकर रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आवास के लिए तीन किश्तों में मिलता है धन

प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को तीन किश्तों में कुल एक लाख 20 हजार रुपये दिया जाता है। पहली किश्त 40 हजार, दूसरी 70 हजार व तीसरी किश्त दस हजार रुपये प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 100 दिन की मनरेगा मजदूरी और शौचालय न होने पर 12 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।