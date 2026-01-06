अमेठी के नरायनपुर स्कूल में प्रतियोगी परीक्षाओं की हो रही तैयारी, अब तक कई बच्चों ने किए नाम रोशन

Language
    ASHUTOSH TIWARI
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:48 PM (IST)

    आशुतोष तिवारी, अमेठी। भादर के उच्च प्राथमिक विद्यालय नरायनपुर में कक्षा छह से ही छात्र-छात्राओं को विभिन्न स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। विद्यालय के लगने के पूर्व व छु‌ट्टी में भी विद्यालय की शिक्षिका कक्षा छह से आठ के विद्यार्थियों को अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराती हैं।

    गत चार वर्ष विद्यालय के 13 विद्यार्थी एनएमएमएस (राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति) परीक्षा पास करके विभिन्न कालेजों में गए हैं। 12 हजार रुपये के हिसाब से सरकार की ओर से चार वर्ष में 48 हजार रुपये शिक्षा के लिए दिए जा रहे हैं।

    तीन विद्यार्थी विज्ञान में लगातार चार बार से ब्लाक स्तर पर प्रथम स्थान तथा जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त कर स्टैबलेट, बैग, स्टेशनरी प्रशस्तिपत्र प्राप्त कर चुके हैं। यहां 130 विद्यार्थी पंजीकृत हैं।

    दो अध्यापक की तैनाती है। उच्च प्राथमिक विद्यालय नरायनपुर से गत चार वर्षों से सैनिक स्कूल के साथ ही कई कालेज के लिए छात्र-छात्राएं निकल रहें हैं। 2026 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित परीक्षा में विद्यालय के चार छात्र, आदर्श ने आल इंडिया रैंक 245, वर्षा ने 985, आयुष ने 1737 तथा कृष्णा ने 4313 रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया।

    चयनित छात्रों को देश के प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में कक्षा नौ एवं 11 में प्रवेश मिला है, जिसमें शिक्षा व छात्रावास का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।

    इन विद्यार्थियों को मिली सफलताः शिक्षा सत्र 2023-24 में परीक्षा पास कर विद्यार्थी कोमल ने सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के साथ ही श्रेष्ठ परीक्षा भी उत्तीर्ण किया और वर्तमान में इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रही। वहीं वर्ष 2022 से लगातार अब तक कई परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में कोमल, मुस्कान बानो, आरजू बानो आदि हैं।

    परिषदीय विद्यालयों में योग्य अध्यापकों की कमी नहीं हैं। इन्हीं में कुछ अध्यापक नवाचार कर छात्र-छात्राओं को शिक्षित करने के साथ ही उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। विद्यालय के अध्यापकों को इसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

    शिवकुमार यादव, वीइओ

    गांव के युवा आकाश, प्रियांशी तथा ऋषभ वालंटियर के तौर पर विद्यालय से जुड़कर अपनी निश्शुल्क सेवाएं बच्चों को दे रहे हैं। इस तरह यह विद्यालय सरकार और समुदाय दोनों के सहयोग का सुंदर उदाहरण है।

    ममता सिंह, प्रधानाध्यापिका