पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 76 के पास धंसी सड़क, BJP नेता के ट्वीट पर जागा महकमा; तुरंत हुई मरम्मत

संवाद सूत्र, जगदीशपुर, (अमेठी) : बीती रात हुई झमाझम बारिश में लखनऊ से गाजीपुर को जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 76 के पास लखनऊ जाने वाली साइड का कुछ हिस्सा धंस गया। कार्यदायी संस्था को जब इसकी जानकारी मिली तो पन्नी से ढंक दिया और पूरी रात वाहन इसी टूटी सड़क पर चलते रहे फिलहाल कोई हादसा नहीं हुआ। दो दिन से हुई बरसात के बाद मटियारी कला गांव के पास सड़क धंस गई थी। इसकी फोटो जब सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई फिर विभाग ने मरम्मत का कोई कार्य नहीं किया। सोमवार की सुबह भाजपा नेता हिंदेश सिंह जब धंसी सड़क की फोटो डालकर ट्वीट किया तो यूपीडा हरकत में आया और कार्यदायी संस्था द्वारा आनन-फानन में रोड का मरम्मत कार्य किया गया।

Edited By: Abhishek Pandey