Amethi News: गोमती को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा ग्राम समिति की बैठक, गंदगी फैलाने वाले पर 500 का जुर्माना

आदि गंगा गोमती को प्रदूषण से बचाने के लिए कादूनाला स्थित वीर भाले सुलतान शौर्य वनस्थली पर गंगा ग्राम समिति की बैठक बुधवार को हुई। डीपीआरओ एसके यादव कहा कि बाजार शुकुल जगदीशपुर एवं मुसाफिरखाना विकास खंड की ग्राम पंचायतें गोमती नदी के किनारों को स्वच्छ रखने के लिए सहयोग करें। अगर कोई नदी में गंदगी फैलाता है तो उस पर ग्राम प्रधान 500 रुपये का जुर्माना लगा सकता है।

नदी में गंदगी फैलाने वाले पर 500 का जुर्माना

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, मुसाफिरखाना, (अमेठी): आदि गंगा गोमती को प्रदूषण से बचाने के लिए कादूनाला स्थित वीर भाले सुलतान शौर्य वनस्थली पर गंगा ग्राम समिति की बैठक बुधवार को हुई। डीपीआरओ एसके यादव कहा कि बाजार शुकुल, जगदीशपुर एवं मुसाफिरखाना विकास खंड की ग्राम पंचायतें गोमती नदी के किनारों को स्वच्छ रखने के लिए सहयोग करें। नदी में गंदगी फैलाने पर 500 रुपये का जुर्माना इस दौरान ग्राम प्रधानों को नदी में प्लास्टिक, गंदगी युक्त सामान फेकने को पूर्ण प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया। अगर कोई नदी में गंदगी फैलाता है तो उस पर ग्राम प्रधान 500 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। इस मौके पर एडीओ पंचायत राकेश द्विवेदी, शीलवन्त सिंह, रेंजर शिवाकांत, विद्याधर, अनींषा पटेल, सत्य प्रकाश, सोनू सिंह, दिनेश गुप्ता सहित वन विभाग की टीम मौजूद रही।

Edited By: riya.pandey