अमेठी में खेत से लौट रहे किसान पर सांड ने किया हमला, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत

संवादसूत्र, अमेठी। खेत से घर लौटते समय सांड ने किसान पर हमला कर दिया। जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में घायल किसान को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर चिकित्सक ने किसान को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल है।

प्रभनपुर निवासी 55 वर्षीय किसान हरीलाल शनिवार को खेत की ओर गए थे। देर शाम वह खेत से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में पीछे से आए सांड ने किसान पर हमला कर दिया। किसान की चीख-पुकार सुनकर लोग बीच बचाव के लिए लिए दौड़ पड़े। लाठी-डंडा की मदद से सांड को भगाया। लेकिन सांड के हमला से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थानीय लोगों की मदद से परिवारजन इलाज के लिए घायल किसान को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगढ़ ले गए। जहां चिकित्सक ने किसान को मृत घोषित कर दिया।