अमेठी में खेत से लौट रहे किसान पर सांड ने किया हमला, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत
अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी। खेत से लौट रहे रामफेर नामक 55 वर्षीय किसान पर एक सांड ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामफेर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।
संवादसूत्र, अमेठी। खेत से घर लौटते समय सांड ने किसान पर हमला कर दिया। जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में घायल किसान को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर चिकित्सक ने किसान को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल है।
प्रभनपुर निवासी 55 वर्षीय किसान हरीलाल शनिवार को खेत की ओर गए थे। देर शाम वह खेत से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में पीछे से आए सांड ने किसान पर हमला कर दिया।
किसान की चीख-पुकार सुनकर लोग बीच बचाव के लिए लिए दौड़ पड़े। लाठी-डंडा की मदद से सांड को भगाया। लेकिन सांड के हमला से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थानीय लोगों की मदद से परिवारजन इलाज के लिए घायल किसान को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगढ़ ले गए। जहां चिकित्सक ने किसान को मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद ग्रामीणों के आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है बेसहारा मवेशियों को जिम्मेदार पड़कने में नाकाम हैं। इसी वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।
ग्रामीणों ने प्रशासन से बेसहारा पशुओं की बढ़ती समस्या पर तत्काल नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। मुंशीगंज कोतवाल शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।
