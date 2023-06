Amethi News: छत से लगी राड से लटकता मिला विवाहिता का शव, पिता ने कहा- बेटी ने किया था फोन पर कुछ कह नहीं पाई

पूरे ठकुराइन निवासी संदीप की 23 वर्षीय पत्नी आरती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर छत में लगी राड से लटकता हुआ मिला। क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी व चौकी प्रभारी हरेंद्र बहादुर सिंह ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरती का दो साल का एक बेटा भी है। संदीप की शादी तीन साल पहले मत्तेपुर मोहनगंज से हुई थी।

छत से लगी राड से लटकता मिला विवाहिता का शव

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, जामो: पूरे ठकुराइन निवासी संदीप की 23 वर्षीय पत्नी आरती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर छत में लगी राड से लटकता हुआ मिला। क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी व चौकी प्रभारी हरेंद्र बहादुर सिंह ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरती का दो साल का एक बेटा भी है। संदीप की शादी तीन साल पहले मत्तेपुर मोहनगंज से हुई थी। आरती के पिता ने बताया कि बेटी ने सुबह फोन किया था लेकिन कुछ कह नहीं पाई सिर्फ रो रही थी। जब तक हम लोग पहुंचते वो नहीं रही। सीओ ने कहा कि घटना की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की सही वजह सामने आएगी।

Edited By: riya.pandey