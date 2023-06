क्षत्रिय ऑफ अमेठी के नाम से फेसबुक आईडी से पोस्ट पर लिखा गया था ‘चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर मारेंगे वह भी बीच चौराहे।’ वहीं एक दूसरी पोस्ट में लिखा गया है ‘बच गया अगली बार नहीं बचेगा।’ पुल‍िस ने अमेठी से व‍िमलेश स‍िंह नाम के एक युवक को ह‍िरासत में ल‍िया है और उससे पूछताछ कर रही है।

हमले में बचने के बाद आरोपी ने पोस्ट कर कहा था, 'दोबारा नहीं बचेगा चंद्रशेखर'।

अमेठी, ऑनलाइन डेस्‍क। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हमले के मामले में पुल‍िस ने अमेठी से व‍िमलेश स‍िंह नाम के एक युवक को ह‍िरासत में ल‍िया है। चंद्रशेखर पर हमले से पहले युवक ने सोशल मीड‍िया पर पोस्ट कर जान से मारने की धमकी दी थी। हमले में बचने के बाद आरोपी ने पोस्ट कर कहा था, 'दोबारा नहीं बचेगा चंद्रशेखर'। जामो पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। 'बच गया, अगली बार नहीं बचेगा' ब‍ता दें, अमेठी के क्षत्रिय ऑफ अमेठी के नाम से बनाए गए फेसबुक पेज पर एक पोस्ट की गई थी। इस पोस्‍ट में चंद्रशेखर को लेकर विवादित पोस्ट की गई और लिखा गया कि चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर मारेंगे। वह भी दिनदहाड़े बीच चौराहे पर। बुधवार को चंद्रशेखर पर हुए हमले के बाद उसी फेसबुक आईडी से एक और पोस्ट की गई थी, जिसमें लिखा गया, ''भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमला, रावण के कमर में लगी गोली। बच गया, अगली बार नहीं बचेगा।'' चंद्रशेखर से मिलने पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया व साक्षी मलिक, बोले- सच की लड़ाई लड़ने वालों पर हो रहे हमले इस मामले में अमेठी के एसपी डॉ इलामारन ने बताया था क‍ि वायरल पोस्ट को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क‍िया गया है। मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया क‍ि चंद्रशेखर आजाद को लेकर अमेठी में पांच दिन पूर्व फेसबुक पोस्ट की गई थी, जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी। जांच के बाद इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Vinay Saxena