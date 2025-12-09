25 यात्री होने पर ही रवाना होंगी परिवहन निगम की बसें, राजस्व में भारी कमी के बाद लिया गया फैसला

संवादसूत्र, जागरण, अमेठी। परिवहन निगम को लगातार हो रही राजस्व हानि को देखते हुए शासन ने बस संचालन में बड़ा बदलाव किया है। नए निर्देश के अनुसार अब किसी भी रूट पर परिवहन निगम की बस न्यूनतम 25 यात्री होने पर ही गंतव्य के लिए रवाना होगी। लंबे समय से निगम की बसें शाम व रात में निर्धारित समय पर कम सवारियों के बावजूद चलती थी। जिससे राजस्व में भारी कमी दर्ज की जा रही थी।



अभी तक निगम की बसों काे निर्धारित समय पर ही रवाना किया जाता था। दिन के समय यात्रियों की संख्या अच्छी होने से बस संचालन सुचारू रहता था और निगम को पर्याप्त आय भी हो जाती थी, लेकिन शाम ढलते ही यात्रियों की संख्या तेजी से कम हो जाती थी।