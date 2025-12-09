Language
    25 यात्री होने पर ही रवाना होंगी परिवहन निगम की बसें, राजस्व में भारी कमी के बाद लिया गया फैसला

    By Dileep Maan Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:13 PM (IST)

    अमेठी में परिवहन निगम की बसों को अब 25 यात्रियों के होने पर ही रवाना किया जाएगा। राजस्व में भारी कमी आने के बाद यह फैसला लिया गया है। इस नए नियम का उद ...और पढ़ें

    संवादसूत्र, जागरण, अमेठी। परिवहन निगम को लगातार हो रही राजस्व हानि को देखते हुए शासन ने बस संचालन में बड़ा बदलाव किया है। नए निर्देश के अनुसार अब किसी भी रूट पर परिवहन निगम की बस न्यूनतम 25 यात्री होने पर ही गंतव्य के लिए रवाना होगी। लंबे समय से निगम की बसें शाम व रात में निर्धारित समय पर कम सवारियों के बावजूद चलती थी। जिससे राजस्व में भारी कमी दर्ज की जा रही थी।

    अभी तक निगम की बसों काे निर्धारित समय पर ही रवाना किया जाता था। दिन के समय यात्रियों की संख्या अच्छी होने से बस संचालन सुचारू रहता था और निगम को पर्याप्त आय भी हो जाती थी, लेकिन शाम ढलते ही यात्रियों की संख्या तेजी से कम हो जाती थी।

    कई बार तो बसों में 10 से भी कम यात्री होते थे, फिर भी समय के पालन में बसों को भेजना पड़ता था। खाली या आधी खाली बसों के आवागमन से ईंधन खर्च बढ़ता गया और निगम को लगातार नुकसान झेलना पड़ा।

    राजस्व हानि को रोकने के लिए शासन ने यह नई व्यवस्था लागू की है। अब डिपो में तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शाम और रात के समय यात्रियों की संख्या का आकलन करने के बाद ही बस को रवाना करें।

    यदि आवश्यक संख्या पूरी नहीं होती है, तो यात्रियों को अगली बस में समायोजित किया जाएगा या दो रूटों की बसों को क्लब करके भेजा जाएगा।

    नई व्यवस्था से जहां राजस्व को बचाने में मदद मिलेगी। वहीं ईंधन की अनावश्यक खपत पर भी अंकुश लगेगा। बताया कि शाम को सुलतानपुर से आने वाली बसें एक-दो सवारी लेकर आती थी। सभी चालक परिचालक को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है हालांकि, कुछ नियमित यात्रियों ने आशंका जताई है कि रात्रिकालीन यात्रा में उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इसके बावजूद परिवहन विभाग का मानना है कि संचालन व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यह कदम जरूरी था। -काशी प्रसाद, एआरएम-रोडवेज।