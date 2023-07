अमेठी में युवक का शव रस्सी से जकड़ा नीम के पेड़ में बंधा मिला, तनाव की स्थिति देख पुलिस फोर्स किया तैनात

गांव निवासी राम कियोर का 27 वर्षीय पुत्र रक्षाराम रावत रविवार शाम को घर से निकला था। सोमवार सुबह रक्षा राम का शव कोटवा गांव में शीतला प्रसाद मौर्य के दरवाजे नीम के पेड़ के तने से रस्सी से हाथ पैर जकड़ा हुआ ग्रामीणों ने देखा। पुलिस ने शव को रस्सी से खुलवाया। वहीं मृतक की बाइक गांव के बाहर बाबा बकतावर दास की कुटी पर खड़ी मिली।

अमेठी में युवक का शव रस्सी से जकड़ा नीम के पेड़ में बंधा मिला

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, अमेठी : इन्हौना के कोटवा गांव में रविवार की रात्रि एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह गांव में हत्या की जानकारी होते ही सनसनी फैल गई। युवक का शव रस्सी से जकड़ा हुआ एक नीम के पेड़ के तने में बंधा हुआ मिला। इन्हौना थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी तिलोई, शिवरतनगंज थानाध्यक्ष व मोहनगंज थानाध्यक्ष मय दल बल मौके पर पहुंचे हैं और जांच पड़ताल शुरू की। गांव में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। गांव निवासी राम कियाोर का 27 वर्षीय पुऋ रक्षाराम रावत रविवार शाम को घर से निकला था और वापस नहीं आया। सोमवार सुबह रक्षा राम का शव कोटवा गांव में शीतला प्रसाद मौर्य के दरवाजे नीम के पेड़ के तने से रस्सी से हाथ पैर जकड़ा हुआ ग्रामीणों ने देखा। पुलिस ने शव को रस्सी से खुलवाया। वहीं मृतक की बाइक गांव के बाहर बाबा बकतावर दास की कुटी पर खड़ी मिली है और उसका शव पांच सौ मीटर दूर गांव के भीतर कई घरों के मध्य नीम के पेड़ में बंधा मिला। रक्षाराम के पिता रामकिशोर परिवार समेत अहमदाबाद (गुजरात) में थे। बेटे की हत्या की सूचना पर वह गांव के लिए चल पड़े हैं। थानाध्यक्ष इन्हौना कंचन सिंह ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।घटना से जुड़े सभी पहलुओं की प्रारंभिक जांच की जा रही है। तहरीर मिलते ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।

Edited By: Nitesh Srivastava