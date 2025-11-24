यूपी के स्कूलों में महीने का ये दिन होगा 'बैगलेस डे', इनडोर-आउटडोर वाली 34 एक्टिविटिज कराई जाएंगी

अमित मिश्र, अमेठी। परिषदीय स्कूलों में अब शनिवार को बच्चों के लिए बैगलेस डे रहेगा। शनिवार के दिन बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे। विद्यालय पहुंचने पर छात्र-छात्राओं को कार्टून आधारित कविता व वीडियो दिखाए जाएंगे। यह योजना कक्षा छह से आठ तक के बच्चों में लागू होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत छात्रों में किताबों के दबाव को कम कर खेलकूद व अन्य गतिविधियों के माध्यम से कौशल विकास करना है। एनईपी के तहत माह के तीसरे शनिवार को उच्च प्राथमिक, कंपोजिट व कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा छह से आठ तक के छात्रों के लिए विभाग ने शिक्षा सत्र में 10 दिनों तक बिना बैग के स्कूल आने की योजना बनाई है।

इन दिनों में छात्रों के बहुमुखी विकास से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। नई पहल के तहत आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फार लोकल, कला, संस्कृति ओडीओपी, पर्यावरण व प्रौद्योगिकी जैसी कुल 34 गतिविधियों को बच्चों के बीच कराई जाएंगी। विभिन्न गतिविधियों में कक्षा छह से आठ तक के छात्रों को जोड़ कर उनमें संस्कृति के प्रति लगाव पैदा करने, सीखने और बोलने का हुनर सीखाया जाएगा। इससे बच्चे रचनात्मकता, भाषा, संगीत देश व समाज के बारे में जान सकेंगे। संस्थान ने कार्टून आधारित कविता आधारित वीडियो तैयार कराए हैं, जिसमें बच्चों की पसंद का ध्यान रखा गया है।