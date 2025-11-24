Language
    यूपी के स्कूलों में महीने का ये दिन होगा 'बैगलेस डे', इनडोर-आउटडोर वाली 34 एक्टिविटिज कराई जाएंगी

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:15 AM (IST)

    अमेठी के परिषदीय स्कूलों में अब हर महीने का तीसरा शनिवार 'बैगलेस डे' होगा। कक्षा छह से आठ तक के छात्र बिना बैग के स्कूल आएंगे और कार्टून व वीडियो देखेंगे। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों पर किताबों का बोझ कम करने और कौशल विकास को बढ़ावा देने की पहल है। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत जैसी 34 गतिविधियाँ कराई जाएंगी, जिससे छात्रों में रचनात्मकता और संस्कृति के प्रति लगाव बढ़ेगा।

    अमित मिश्र, अमेठी। परिषदीय स्कूलों में अब शनिवार को बच्चों के लिए बैगलेस डे रहेगा। शनिवार के दिन बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे। विद्यालय पहुंचने पर छात्र-छात्राओं को कार्टून आधारित कविता व वीडियो दिखाए जाएंगे। यह योजना कक्षा छह से आठ तक के बच्चों में लागू होगी।

    राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत छात्रों में किताबों के दबाव को कम कर खेलकूद व अन्य गतिविधियों के माध्यम से कौशल विकास करना है। एनईपी के तहत माह के तीसरे शनिवार को उच्च प्राथमिक, कंपोजिट व कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा छह से आठ तक के छात्रों के लिए विभाग ने शिक्षा सत्र में 10 दिनों तक बिना बैग के स्कूल आने की योजना बनाई है।

    इन दिनों में छात्रों के बहुमुखी विकास से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। नई पहल के तहत आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फार लोकल, कला, संस्कृति ओडीओपी, पर्यावरण व प्रौद्योगिकी जैसी कुल 34 गतिविधियों को बच्चों के बीच कराई जाएंगी।

    विभिन्न गतिविधियों में कक्षा छह से आठ तक के छात्रों को जोड़ कर उनमें संस्कृति के प्रति लगाव पैदा करने, सीखने और बोलने का हुनर सीखाया जाएगा। इससे बच्चे रचनात्मकता, भाषा, संगीत देश व समाज के बारे में जान सकेंगे। संस्थान ने कार्टून आधारित कविता आधारित वीडियो तैयार कराए हैं, जिसमें बच्चों की पसंद का ध्यान रखा गया है।

    महानिदेशक के निर्देशों के पालन के लिए प्रधानाध्यापकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। माह के तीसरे शनिवार को उच्च प्राथमिक, कंपोजिट व कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के बच्चों का माह का तीसरा शनिवार बैगलेस डे रहेगा। इसके माध्यम से बच्चे रचनात्मकता, भाषा, संगीत, देश व समाज से जुड़ाव भी सीखेंगे।

    संजय तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-अमेठी