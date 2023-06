Amethi : रेलवे ट्रैक पर टहलते हुए मोबाइल पर कर रहा था बात; पीछे से आ रही थी ट्रेन- लोगों ने आवाज दी लेकिन...

Amethi Railway Track कोतवाली क्षेत्र के मदन सिंह का पुरवा निवासी अशरफ बरनाटीकर गांव के समीप बिछे ट्रैक पर मोबाइल से बात कर रहा था। घटना के समय मौजूद आस-पास प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि युवक रेलवे लाइन पर फोन से बात कर रहा था और पीछे से आरपी पैसेंजर ट्रेन आ रही थी। इस दौरान कई लोगों ने उसको आवाज भी लगाई।

Amethi : रेलवे ट्रैक पर चलते हुए मोबाइल से कर रहा था बात; अचानक आ गई ट्रेन और फ‍िर...

जागरण संवाददाता, गौरीगंज, (अमेठी) : बरनाटीकर गांव के पास लखनऊ-वाराणसी रेल खंड के रेलवे ट्रैक पर फोन से बात कर रहा युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस व जीआरपीएफ मामले की जांच कर रही है। कोतवाली क्षेत्र के मदन सिंह का पुरवा निवासी अशरफ बरनाटीकर गांव के समीप बिछे ट्रैक पर मोबाइल से बात कर रहा था। घटना के समय मौजूद आस-पास प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि युवक रेलवे लाइन पर फोन से बात कर रहा था और पीछे से आरपी पैसेंजर ट्रेन आ रही थी। ट्रेन ने कई बार हार्न भी दिया, लेकिन मोबाइल से बात करने में व्यस्त युवक को ट्रेन की आवाज और हार्न नहीं सुनाई दी। आस-पास के कई लोग युवक को बचाने भी दौड़े, लेकिन तब तक युवक ट्रेन की चपेट में आ चुका था। वहीं गौरीगंज आरपीएफ प्रभारी अशोक यादव ने कहा कि युवक का नाम अशरफ यादव था, जो पास के ही गांव मदन सिंह का पुरवा का रहने वाला था। मोबाइल से बात करते समय युवक की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई।

Edited By: Mohammed Ammar