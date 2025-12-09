Language
    अमेठी में गोमती नदी पर बनेंगे दो नए पीपा पुल, एक करोड़ से ज्यादा का बजट मंजूर

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:38 PM (IST)

    अमेठी के जगदीशपुर में गोमती नदी पर दो पीपा पुलों का निर्माण होगा, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। विधायक सुरेश पासी के प्रयासों से मऊ अतवारा के ...और पढ़ें

    विनय तिवारी, जगदीशपुर (अमेठी)। गोमती नदी के पार जाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जल्द ही उनके लिए दो पीपा के पुल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे उन्हें कई किमी घूमकर आना जाना नहीं पड़ेगा।

    विधायक सुरेश पास के प्रयास से दोनों पीपा के पुल को मंजूरी मिलने के साथ ही धन भी आहरित हो गया है। जल्द ही पुल निर्माण होने से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी।

    विधानसभा जगदीशपुर अंतर्गत मऊ अतवारा के कुड़वा घाट व किशनी घाट पर पीपा पुल का निर्माण कराया जाएगा।
    विधानसभा में दो घाट पर पुल बन जाने से अब छह पीपा का पुल हो जाएगा, जिससे लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। अभी तक लोगों को दस से बारह किलोमीटर घूम के आना जाना पड़ता था।

    पुल बन जाने से सीधा फायदा आसपास ग्रामीणों को मिलेगा। लंबे समय से यहां के लोग प्रशासन के साथ ही स्थानीय लोगों से पुल बनवाए जाने के लिए मांग कर रहे थे। लोगों की परेशानी को देखते हुए विधायक के प्रयास से पुल का निर्माण जल्द कराया जाएगा।

    मऊ अतवारा का 62 लाख व किसनी घाट का 70 लाख रुपये से पीपा के पुल का निर्माण कराया जाएगा। जिसकी धनराशि लोक निर्माण विभाग को जारी कर दी गई है, जल्द ही घाट पर पुल का निर्माण करवाया जाएगा। यह क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि मिली है।

    सुरेश पासी, विधायक