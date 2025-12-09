अमेठी में गोमती नदी पर बनेंगे दो नए पीपा पुल, एक करोड़ से ज्यादा का बजट मंजूर

विनय तिवारी, जगदीशपुर (अमेठी)। गोमती नदी के पार जाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जल्द ही उनके लिए दो पीपा के पुल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे उन्हें कई किमी घूमकर आना जाना नहीं पड़ेगा।

विधायक सुरेश पास के प्रयास से दोनों पीपा के पुल को मंजूरी मिलने के साथ ही धन भी आहरित हो गया है। जल्द ही पुल निर्माण होने से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी।

विधानसभा जगदीशपुर अंतर्गत मऊ अतवारा के कुड़वा घाट व किशनी घाट पर पीपा पुल का निर्माण कराया जाएगा।

विधानसभा में दो घाट पर पुल बन जाने से अब छह पीपा का पुल हो जाएगा, जिससे लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। अभी तक लोगों को दस से बारह किलोमीटर घूम के आना जाना पड़ता था।