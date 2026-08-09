अमेठी में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, बाजारशुकुल (अमेठी)। किशोरी का शव पूरे शनिवार शाम घर के अंदर साड़ी के सहारे फांसी के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे लदई दुबे गांव निवासी सजीवन पासी की पुत्री मानसी शनिवार शाम घर के अंदर कमरे में हुक से साड़ी के सहारे फांसी के फंदे से लटकी मिली।

किशोरी को इस हालत में देखकर स्वजन के होश उड़ गए। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया। बताया गया कि मानसी चार बहनों में दूसरे नंबर पर थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। वह अपने भाई राम मनोरथ एक बहन व पिता के साथ घर में रहती थी।