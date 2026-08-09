अमेठी में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव, जांच में जुटी पुलिस
अमेठी के बाजारशुकुल में एक किशोरी मानसी का शव शनिवार शाम घर में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है, हालांकि ...और पढ़ें
HighLights
किशोरी मानसी का शव बाजारशुकुल स्थित घर में फंदे से मिला।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया।
संवाद सूत्र, बाजारशुकुल (अमेठी)। किशोरी का शव पूरे शनिवार शाम घर के अंदर साड़ी के सहारे फांसी के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे लदई दुबे गांव निवासी सजीवन पासी की पुत्री मानसी शनिवार शाम घर के अंदर कमरे में हुक से साड़ी के सहारे फांसी के फंदे से लटकी मिली।
किशोरी को इस हालत में देखकर स्वजन के होश उड़ गए। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया। बताया गया कि मानसी चार बहनों में दूसरे नंबर पर थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। वह अपने भाई राम मनोरथ एक बहन व पिता के साथ घर में रहती थी।
उनकी मां की करीब आठ-नौ वर्ष पहले कैंसर की बीमारी से मृत्यु हो चुकी है। घटना के बाद परिवारजन में मातम छा गया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। किशोरी ने यह कदम क्यों उठाया इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। थानाध्यक्ष विवेक वर्मा ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है।