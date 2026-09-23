अमेठी के अंश ने नेशनल क्रिकेट टीम में बनाई जगह, शुभी का स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप में चयन

जागरण संवाददाता, अमेठी। संस्कार ग्लोबल स्कूल के दो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने खेल के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। कक्षा 12वीं के छात्र अंश सिंह का नेशनल लेवल क्रिकेट टीम के लिए चयन हुआ है, जबकि कक्षा 10 वीं की छात्रा शुभी सिंह ने स्टेट लेवल कबड्डी चैंपियनशिप के लिए जगह बनाई है।

अंश सिंह ने स्टेट लेवल क्रिकेट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन नेशनल लेवल क्रिकेट टीम के लिए किया गया। छात्र की इस उपलब्धि को उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति निरंतर समर्पण का परिणाम बताया जा रहा है।

इसी क्रम में छात्रा ने भी कबड्डी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्टेट लेवल चैंपियनशिप के लिए चयनित होकर विद्यालय का मान बढ़ाया। उनकी सफलता से विद्यालय परिवार में हर्ष का माहौल है। प्रधानाचार्या अंकिता सिंह ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय हैं। दोनों विद्यार्थियों की सफलता अन्य छात्रों को भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।