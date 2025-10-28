संवाद सूत्र, कमरौली (अमेठी)। जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र के कामर्शियल सेक्टर 16 की शेष बची चार बदहाल सड़कों को बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। आम जन की समस्या को देखते हुए सड़कों का निर्माण शुरू करा दिया गया है। चारों सड़कों के निर्माण पर 85 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। कार्यदाई संस्था श्री राम इंटर प्राइजेज के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। सड़कों के निर्माण हो जाने से उद्यमियों, आवंटियों एवं आम जनमानस को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निरीक्षण के बाद विकास कार्यों में तेजी आई है।

सेक्टर 16 की कुछ सड़कें पूर्व में बनाई जा चुकी हैं। कुछ पर डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस सेक्टर की चार सड़के बनने से छूट गई थी। सेक्टर 16 की सर्विस रोड का शेष भाग, सड़क संख्या 4, 10, 11 काफी बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई थी, जिससे चलते लोगों को आवागमन में दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय उद्यमियों के द्वारा शेष चार छूटी सड़कों को बनाए जाने की मांग की जा रही थी।

इस सेक्टर में कई नाम चीन अस्पताल, बैक आफ बड़ौदा, डाक घर, यूपीसीडा कार्यालय व कई कामर्शियल बिल्डिंग बनी हुई है। यहां पर काफी संख्या में लोग किराए पर भी रहते है, जिसके कारण यहां पर रात दिन लोगों का आवागमन बना रहता है। कुछ दिन पूर्व यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण कर सिविल विभाग के जिम्मेदारों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की थी।

औद्योगिक क्षेत्र में आम जन मानस की सुविधा के लिए सड़कों का कार्य तेजी से कराए जाने के निर्देश सिविल खंड के जिम्मेदारों को दिए थे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश के बाद कार्यदाई संस्था के द्वारा सड़कों के गड्ढों को डब्लूएमएम से भर कर लेवलिंग का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है।

लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष इं. संजय सिंह, लघु उद्योग भारती के जिला उपाध्यक्ष डॉ. पीपी पटेल, संजय पांडेय ने बताया कि इस सेक्टर की सड़के बनने के बाद सभी काे आवागमन में सहूलियत मिलेगी। सभी ने प्रदेश सरकार व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का आभार प्रकट किया है।